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Румънски военни обезвредиха фрагменти от дронове
  Тема: Украйна

Румънски военни обезвредиха фрагменти от дронове

5 Септември, 2026 15:49 326 8

  • румъния-
  • ракети-
  • дронове

Подобна операция е била извършена в четвъртък следобед от друг екип за фрагмент от дрон с взривен заряд, плаващ в района на Централната платформа

Румънски военни обезвредиха фрагменти от дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Фрагмент от дрон с взривен заряд е открит на 5 морски мили източно от входа на ръкава Сулина. Той е бил обезвреден от екип на румънските военноморски сили. Това са съобщили от Министерството на отбраната, цитирани от Digi24.

"В петък, 4 септември, екип за разбиване и унищожаване на взривни вещества от румънските военноморски сили пътува на борда на кораб на бреговата охрана на приблизително 5 морски мили източно от входа на ръкава Сулина, за да провери подозрителен плаващ обект. След проверките екипът за разбиване и унищожаване на взривни вещества потвърди наличието на фрагмент от дрон, съдържащ взривен заряд. Обектът е неутрализиран на място, безопасно, в 18:17 ч.", съобщи Министерството на отбраната.

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Подобна операция е била извършена в четвъртък следобед от друг екип за фрагмент от дрон с взривен заряд, плаващ в района на Централната платформа.

И двете ситуации са докладвани от търговски кораби чрез Регионалния морски координационен център.

"Румънските военноморски сили постоянно поддържат капацитета си за интервенция, за да идентифицират и неутрализират обекти, които могат да застрашат корабоплаването и морските дейности", добавиха от MApN.

Също днес, 4 септември, фрагмент от дрон беше открит на плажа Модерн в Констанца, след като беше изхвърлен на брега от вълните. Властите провериха обекта и установиха, че той няма взривен заряд.


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    5 1 Отговор
    перките ? крилата ?

    15:54 05.09.2026

  • 2 венсеремос

    4 1 Отговор
    Дронът е окраински от фашистите бандери.Румъния да внимава ,кого защитава.Трябва да е против Фашиска Бандеровска ОКРАИНА и против Зелената еуглена-наркоман.

    Коментиран от #6

    15:55 05.09.2026

  • 3 арбалета 🎯

    1 0 Отговор
    Факти , кога ще напишете новината отпреди минути?! Путин спира нападенията над Киев за три дни от полунощ ...

    Коментиран от #4

    15:56 05.09.2026

  • 4 онзи

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "арбалета 🎯":

    Къшнър , милия , бил стресиран от атаките на руснаците , може и затова да е .

    15:58 05.09.2026

  • 5 Да викнем румънските юнаци

    1 1 Отговор
    да обезвредят дълбоководното заустване на Созопол.

    16:04 05.09.2026

  • 6 оня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "венсеремос":

    Говориш също като русофил...Ей,не се шегувайте със сериозни неща!

    16:06 05.09.2026

  • 7 Кога ще ни стигнат

    0 0 Отговор
    Ние тука си пращаме канута и каяци...

    16:10 05.09.2026

  • 8 спасител на плажа

    0 0 Отговор
    в бг-то туристи на плажовете всеки ден обезвреждат фрагменти без техника и излишни разходи!

    16:11 05.09.2026

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