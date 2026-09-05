Румънски военни обезвредиха фрагменти от дронове

Фрагмент от дрон с взривен заряд е открит на 5 морски мили източно от входа на ръкава Сулина. Той е бил обезвреден от екип на румънските военноморски сили. Това са съобщили от Министерството на отбраната, цитирани от Digi24.

"В петък, 4 септември, екип за разбиване и унищожаване на взривни вещества от румънските военноморски сили пътува на борда на кораб на бреговата охрана на приблизително 5 морски мили източно от входа на ръкава Сулина, за да провери подозрителен плаващ обект. След проверките екипът за разбиване и унищожаване на взривни вещества потвърди наличието на фрагмент от дрон, съдържащ взривен заряд. Обектът е неутрализиран на място, безопасно, в 18:17 ч.", съобщи Министерството на отбраната.

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Подобна операция е била извършена в четвъртък следобед от друг екип за фрагмент от дрон с взривен заряд, плаващ в района на Централната платформа.

И двете ситуации са докладвани от търговски кораби чрез Регионалния морски координационен център.

"Румънските военноморски сили постоянно поддържат капацитета си за интервенция, за да идентифицират и неутрализират обекти, които могат да застрашат корабоплаването и морските дейности", добавиха от MApN.

Също днес, 4 септември, фрагмент от дрон беше открит на плажа Модерн в Констанца, след като беше изхвърлен на брега от вълните. Властите провериха обекта и установиха, че той няма взривен заряд.