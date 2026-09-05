Румънски военни обезвредиха фрагменти от дронове

Фрагмент от дрон с взривен заряд е открит на 5 морски мили източно от входа на ръкава Сулина. Той е бил обезвреден от екип на румънските военноморски сили. Това са съобщили от Министерството на отбраната, цитирани от Digi24.
"В петък, 4 септември, екип за разбиване и унищожаване на взривни вещества от румънските военноморски сили пътува на борда на кораб на бреговата охрана на приблизително 5 морски мили източно от входа на ръкава Сулина, за да провери подозрителен плаващ обект. След проверките екипът за разбиване и унищожаване на взривни вещества потвърди наличието на фрагмент от дрон, съдържащ взривен заряд. Обектът е неутрализиран на място, безопасно, в 18:17 ч.", съобщи Министерството на отбраната.
Подобна операция е била извършена в четвъртък следобед от друг екип за фрагмент от дрон с взривен заряд, плаващ в района на Централната платформа.
И двете ситуации са докладвани от търговски кораби чрез Регионалния морски координационен център.
"Румънските военноморски сили постоянно поддържат капацитета си за интервенция, за да идентифицират и неутрализират обекти, които могат да застрашат корабоплаването и морските дейности", добавиха от MApN.
Също днес, 4 септември, фрагмент от дрон беше открит на плажа Модерн в Констанца, след като беше изхвърлен на брега от вълните. Властите провериха обекта и установиха, че той няма взривен заряд.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
15:54 05.09.2026
2 венсеремос
Коментиран от #6
15:55 05.09.2026
3 арбалета 🎯
Коментиран от #4
15:56 05.09.2026
4 онзи
До коментар #3 от "арбалета 🎯":Къшнър , милия , бил стресиран от атаките на руснаците , може и затова да е .
15:58 05.09.2026
5 Да викнем румънските юнаци
16:04 05.09.2026
6 оня с коня
До коментар #2 от "венсеремос":Говориш също като русофил...Ей,не се шегувайте със сериозни неща!
16:06 05.09.2026
7 Кога ще ни стигнат
16:10 05.09.2026
8 спасител на плажа
16:11 05.09.2026