Алонсо потъна до 19-ото място на „Монца“

Фернандо Алонсо преживя тежък петък на „Монца“. Пилотът на Aston Martin остана едва 19-и във втората свободна тренировка преди Гран при на Италия и завърши на 2.468 секунди от най-бързия Джордж Ръсел, предава Formula1.com. Испанецът записа време 1:25.027 минути, като зад него останаха единствено двата болида на Cadillac и съотборникът му Ланс Строл. Алонсо беше и повече от секунда по-бавен от Карлос Сайнц, който завърши 17-и.

Проблемът за Aston Martin изглежда особено сериозен на дългите прави на „Монца“. Пистата е сред най-бързите в календара и именно там недостатъците на задвижващата система Honda се открояват най-силно, а болидът няма скорос.



От Aston Martin признаха, че Алонсо е имал и електрически проблем в бокса, който е забавил началото на работата му във втората тренировка.

Въпреки слабия резултат двукратният световен шампион не губи доверие в Honda. Алонсо заяви, че има „100%“ доверие в японския производител и очаква проблемите да бъдат постепенно отстранени.

„Започнахме с грешния крак с тези регулации, но нямам съмнения, че ще стигнем дотам“, коментира Алонсо, според официалния сайт на Формула 1. Той подчерта, че отборът не иска да чака пет или шест години, а се надява да направи необходимия прогрес в рамките на две или три.

Ситуацията е любопитна, тъй като само преди две седмици Алонсо завърши девети в Гран при на Нидерландия – първите му точки за сезона. На „Монца“ обаче високата скорост по правите извади наяве слабостите на Aston Martin.

За сравнение, Джордж Ръсел беше най-бърз във втората тренировка с 1:22.559 минути, пред Шарл Льоклер и Кими Антонели.