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Владимир Путин нареди: От полунощ днес в продължение на три дни да не се нанасят удари по Киев
  Тема: Украйна

Владимир Путин нареди: От полунощ днес в продължение на три дни да не се нанасят удари по Киев

5 Септември, 2026 15:59, обновена 5 Септември, 2026 17:31 3 035 91

  • владимир путин-
  • русия-
  • украйна-
  • володимир зеленски

Прекратяването на ударите по Киев е свързано с подготовката и провеждането там на срещи на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, каза Песков

Владимир Путин нареди: От полунощ днес в продължение на три дни да не се нанасят удари по Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Русия Владимир Путин нареди от полунощ днес в продължение на три дни да не се нанасят удари по украинската столица Киев, обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, пише БТА.

Прекратяването на ударите по Киев е свързано с подготовката и провеждането там на срещи на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, каза Песков.

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"Действително, такава информация постъпи от украинската страна. Президентът на Русия, върховният главнокомандващ Путин, даде указания от днес в полунощ в продължение на три денонощия да не се нанасят удари по Киев. Това е свързано с подготовката и провеждането на срещи на американците в Киев", заяви говорителят.

По-рано украински медии съобщиха, че Въоръжените сили на Украйна са обявили режим на прекратяване на огъня от полунощ на 5 септември до 8 септември.

Песков каза още, че Путин ще се срещне днес с американските преговарящи Уиткоф и Къшнър.

"Да, такава среща е планирана за днес", каза потвърди той.

Пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Москва в опит да да подновят усилията за слагане на край на продължаващата над четири години руска инвазия в Украйна, съобщиха руски държавни медии, предаде по-рано Асошиейтед прес.

Кортеж с Уиткоф, Къшнър и руския представител Кирил Дмитриев потегли от правителственото летище в Москва към града, съобщи журналист на Ройтерс от мястото на събитието.

Посещението се състои на фона на ескалация на въздушните атаки от двете страни. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще прекрати въздушните удари по време на посещението на американските представители и призова Москва да направи същото. Москва не е отговорила публично на предложението.

Усилията на Вашингтон да сложи край на бойните действия, загубиха инерция, тъй като през последните шест месеца вниманието на САЩ беше насочено към войната с Иран.

На летището американските представители бяха посрещнати от Дмитриев, съобщи ТАСС.

Последното известно посещение на Уиткоф и Къшнър в Москва беше през януари, когато двамата се срещнаха с руския президент Владимир Путин в Кремъл. Те никога не са посещавали Киев, но Зеленски заяви, че очаква двамата да пристигнат в украинската столица утре.

Междувременно Русия засили атаките си срещу Киев и други украински градове, като обстрелът все по-често продължава и през деня.

Вчера руски дрон удари централата на Службата за сигурност на Украйна в Киев.

Междувременно въздушната война между Русия и Украйна се засилва, докато сухопътните войски трудно постигат напредък по 1250-километровия фронт. Украинските далекобойни удари поразяват руски военни обекти и рафинерии, а Русия използва и дронове с реактивни двигатели.

По-рано Зеленски заяви, че Русия е нанесла удари по летищата в Киев и Бориспол през изминалата нощ и предположи, че те са свързани с планираното посещение на американските представители в Украйна.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ооох, горко му на Лвов

    53 15 Отговор
    от полунощ!

    Коментиран от #73

    16:02 05.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Българин

    36 30 Отговор
    Путин е прекалено мекушав! Това ще изяде главата на Русия и неговата собствена!

    Коментиран от #5, #29

    16:02 05.09.2026

  • 4 Така де

    53 10 Отговор
    Безмислени разходки на американците!

    Коментиран от #33

    16:03 05.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 По точно

    24 51 Отговор
    Путин е велик лидер, който успя да възстанови в голяма степен СССР. Ето там няма вече интернет, няма бензин, появиха се огромните опашки за всякакви хранителни и нехранителни стоки, дефицити във всичко. Появиха се и купоните – това велико завоевание на социализЪма. Ликвидирани са всякакви опозиционни медии, несъгласните с режима изчезват. Всичко върви по план.

    Коментиран от #12, #17, #24

    16:05 05.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Стига

    31 5 Отговор
    Вовката е мъдър. Тази Коледа ще бъде празник!

    16:06 05.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Поздравления

    11 7 Отговор

    До коментар #8 от "По точно":

    За сарказма.

    16:07 05.09.2026

  • 13 12343211

    34 10 Отговор
    Украинците няма да издържат 3 дни

    16:07 05.09.2026

  • 14 Пламен

    10 32 Отговор
    Знаете ли защо Хитлер не използвал химическо оръжие дори и в най-жестоките битки?
    Защото от Вашингтон и Лондон са го предупредили , че Берлин ще изчезне за една нощ, като Хамбург.
    Та така и сега...

    16:08 05.09.2026

  • 15 Тази ботоксова шматка нищо не нарежда

    11 31 Отговор
    Изпълнява квото му кажат краварите.

    16:09 05.09.2026

  • 16 матю хари

    9 34 Отговор
    Идеален момент Украйна да нанесе съкрушителни удари по Русия.

    16:10 05.09.2026

  • 17 Хубавото е,

    39 6 Отговор

    До коментар #8 от "По точно":

    че в осрайна всичко е тип-топ, вчера пак арестувани прикурори за корупция, празни магазини, няма и ПВО,ток йок, а зимата тепърва предстои.

    Коментиран от #49

    16:11 05.09.2026

  • 18 Глупост

    45 13 Отговор

    До коментар #5 от "Да ти кажа":

    Пич, не си в ред с главата.РФ наема доброволци за разлика от Покрайнината. Путин си държи елитните войски за сблъсък с НАТО.

    Коментиран от #47

    16:11 05.09.2026

  • 19 Митко

    28 5 Отговор
    Слава на Русия!!!
    На Гърция на плажа съм и има интернет.

    16:12 05.09.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Що пък

    24 3 Отговор

    До коментар #2 от "Путлето е предупреден":

    Може човека да ни надживее, всичките нас тук коментиращи.

    16:14 05.09.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Сатана Z

    32 4 Отговор
    Козяците днес никакви ги няма.Яно още ровят в контейнерите за храна.

    Коментиран от #41

    16:18 05.09.2026

  • 26 Щом казваш

    16 3 Отговор

    До коментар #5 от "Да ти кажа":

    Сигурно си водиш записки от статите във факти?

    16:18 05.09.2026

  • 27 Принципно не заслужават

    28 8 Отговор
    САЩ е главният виновник за тази война.

    16:19 05.09.2026

  • 28 Пламен

    11 18 Отговор
    Цифровите Евро-копейки пак налазиха по темата като таракани. :)

    16:19 05.09.2026

  • 29 Той си знае

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Може би след време ще го натекат "Спасителят на Европа".
    Щото ако щеше някой друг, не се знае..

    16:21 05.09.2026

  • 30 име

    20 6 Отговор
    Дано след това да ги избомбят като за четири дни наведнъж! Бандерата го оправя само куршума.

    16:24 05.09.2026

  • 31 Презвитер Козма

    10 15 Отговор
    Градинското джудже, пръ@на и веднага изпълни американските нареждания

    16:25 05.09.2026

  • 32 Анонимен

    30 5 Отговор
    Интересно дали украинците сами ще си нанесат удар по Киев в следващите три дни и ще обвинят руснаците. Както направиха, като пуснаха мините в Черно море, след като видяха, че го губят.

    16:26 05.09.2026

  • 33 Витков

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Така де":

    сигорно е от нашите..

    16:28 05.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ауууууу, това не е правилно

    10 4 Отговор
    да не се нанасят удари по Киев... ама по другите градове трябва да може щото хурка не трябва да спи

    16:31 05.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 В продължение на три денонощия

    12 4 Отговор
    Ще има само мъжки секс в поделенията около Киев

    16:33 05.09.2026

  • 40 Голяма скука значи

    11 5 Отговор
    Ще е в Киев седващите три дни. Можеха поне избори за президент да направят тея безделници

    16:36 05.09.2026

  • 41 456

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "Сатана Z":

    ИИ почива днес и утре.🤣

    16:36 05.09.2026

  • 42 За три дни

    3 4 Отговор
    Подлият германски враг може да се промъкне бре. Не е ли много това

    16:37 05.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Т.КОЛЕВ

    8 2 Отговор
    ЩЕ ВИДИМ И ЧУЕМ .ВЯРА НЕ ТИЯ НЯМАМ.

    16:42 05.09.2026

  • 46 Редклиф

    4 6 Отговор
    му каза ,че между шести и девети,ще бъде ликвидиран!Гъвкаво се измъква!

    16:45 05.09.2026

  • 47 Къде

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Глупост":

    ги държи?

    16:47 05.09.2026

  • 48 Луд

    1 7 Отговор
    По време на воина ,Баидън беше във Киев по улиците ,,факт и е истина.Израел ги ликвидира във спалнята ,,ФАКТ и е истина.Когато Руските войски напредват веднага идва времеви прозорец покои за няколко дни.Това е наи голямото изтребване на един и същи народ.Трябва да си по луд от мен да не го видиш.Путин и Зеленски са за обесване със едно и също въже.,,ПРЕДАТЕЛИ СА И ДВАМАТА,.ПАРИТЕ ПАК ПОБЕДИХА..

    Коментиран от #60

    16:48 05.09.2026

  • 49 Разликата е, че

    9 17 Отговор

    До коментар #17 от "Хубавото е,":

    Украйна е варварски нападната от монголоидната орда на Путлер, а днес агресора здраво го бомбят и да ха ха заприлича на СеСеСеРе то в началото на 90г.
    Скоро ще има ножки Тръмпа ха ха

    16:48 05.09.2026

  • 50 Нали удрят

    5 8 Отговор
    само военни обекти!Или стрелят,къде падне?

    16:49 05.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Коня под оня

    4 4 Отговор
    Сега е момента бандерите да пуснат един шахид по зетя!

    16:56 05.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Mekичък го вади Вовата

    5 5 Отговор
    Няма такъв жалkар като Пyтинkата. Либерална отpепkа.

    17:15 05.09.2026

  • 60 Обеси се

    4 3 Отговор

    До коментар #48 от "Луд":

    Миличък, толкова си неграмотен, че дори за мияч на чинии на Слънчака не ставаш. Обеси се на балкона, това е единствения ти вариант.

    Коментиран от #70

    17:17 05.09.2026

  • 61 Хаха хаха ха

    7 6 Отговор

    До коментар #55 от "Видьо Видев":

    Путин пак си сложи памперса в Кремъл

    17:18 05.09.2026

  • 62 :)))))

    2 0 Отговор
    какво внушение със снимката!!!

    17:18 05.09.2026

  • 63 Путин

    6 5 Отговор
    Страхлив мишок съм вее!

    17:26 05.09.2026

  • 64 Владо

    6 3 Отговор
    се оказа изкуфяло старче!

    17:29 05.09.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Дон Корлеоне

    3 3 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    17:38 05.09.2026

  • 68 Батко

    3 2 Отговор
    Владко пуска аванта за последно. После всичко свършва. Зеления наркоман отива в Лондон. Украйна капитулира и пускат следващия вирус. Хората са овце, и мача продължава. И така до края на света.

    17:38 05.09.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Луд

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Обеси се":

    Ало грамотната,Вие гос.навярно сте Верка със два полови органа.Искате да да скачате от цвет на цвет да ви се усъвършенства грамотността.,,УСПЕХ ,,

    17:41 05.09.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Аналитик

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ооох, горко му на Лвов":

    И Днепропетровск

    17:42 05.09.2026

  • 74 СРЕЩАТА ЩЕ Е В ПАЛАТКА

    1 2 Отговор
    И с химическа тоалетна.

    17:44 05.09.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Краснов

    1 0 Отговор
    Тъй верно тавариш Путин!

    17:46 05.09.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 ДВАМАТА АМЕРИКАНСКИ ЛУЗЪРИ

    1 1 Отговор
    Да ходят по-бързо, че не остана здрава сграда в ню кииф.

    17:50 05.09.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 УДРИ С ЛОПАТАТА

    1 1 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    17:51 05.09.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 ОБЕКТИВНИЯ

    0 0 Отговор
    Дано си удържи на думата !!?

    17:53 05.09.2026

  • 84 И да се знае!

    1 1 Отговор
    Русия е била против Съединението на България!!!

    Коментиран от #86

    17:58 05.09.2026

  • 85 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Бай Дончо не е забравил как се отдава чест на подполковник от КГБ

    Коментиран от #87

    17:58 05.09.2026

  • 86 Факт

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "И да се знае!":

    За едни е съединение ,а за други анексиране на територията на друга държава.

    18:00 05.09.2026

  • 87 ще си събираш

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Сатана Z":

    че рвата

    18:00 05.09.2026

  • 88 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Киев може и да не го бомбят Руснаците,ама има и други цели в други градове на 404

    18:01 05.09.2026

  • 89 Удари по Киев

    1 0 Отговор
    Няма да има, ама ще спука територията Украйна!

    18:02 05.09.2026

  • 90 Ко стаа бе руски боклуци?

    0 0 Отговор
    Превзехте ли тая Токмачка?

    18:02 05.09.2026

  • 91 Исторически факти

    0 0 Отговор
    Руският президент Владимир Путин е наредил да не се атакува Киев три дни - от полунощ тази вечер, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. По-рано тази сутрин украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че се опитва да осуети посещението в Киев. По- късно Зеленски също обяви, че Украйна няма да атакува Москва три дни на принципа – видяла жабата, че подковават коня и тя вдигнала крак….

    По-рано тази сутрин украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия, че се опитва да осуети посещението в Киев. По-късно

    18:05 05.09.2026

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