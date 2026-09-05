Владимир Путин нареди: От полунощ днес в продължение на три дни да не се нанасят удари по Киев

Президентът на Русия Владимир Путин нареди от полунощ днес в продължение на три дни да не се нанасят удари по украинската столица Киев, обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, пише БТА.
Прекратяването на ударите по Киев е свързано с подготовката и провеждането там на срещи на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, каза Песков.
"Действително, такава информация постъпи от украинската страна. Президентът на Русия, върховният главнокомандващ Путин, даде указания от днес в полунощ в продължение на три денонощия да не се нанасят удари по Киев. Това е свързано с подготовката и провеждането на срещи на американците в Киев", заяви говорителят.
По-рано украински медии съобщиха, че Въоръжените сили на Украйна са обявили режим на прекратяване на огъня от полунощ на 5 септември до 8 септември.
Песков каза още, че Путин ще се срещне днес с американските преговарящи Уиткоф и Къшнър.
"Да, такава среща е планирана за днес", каза потвърди той.
Пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Москва в опит да да подновят усилията за слагане на край на продължаващата над четири години руска инвазия в Украйна, съобщиха руски държавни медии, предаде по-рано Асошиейтед прес.
Кортеж с Уиткоф, Къшнър и руския представител Кирил Дмитриев потегли от правителственото летище в Москва към града, съобщи журналист на Ройтерс от мястото на събитието.
Посещението се състои на фона на ескалация на въздушните атаки от двете страни. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще прекрати въздушните удари по време на посещението на американските представители и призова Москва да направи същото. Москва не е отговорила публично на предложението.
Усилията на Вашингтон да сложи край на бойните действия, загубиха инерция, тъй като през последните шест месеца вниманието на САЩ беше насочено към войната с Иран.
На летището американските представители бяха посрещнати от Дмитриев, съобщи ТАСС.
Последното известно посещение на Уиткоф и Къшнър в Москва беше през януари, когато двамата се срещнаха с руския президент Владимир Путин в Кремъл. Те никога не са посещавали Киев, но Зеленски заяви, че очаква двамата да пристигнат в украинската столица утре.
Междувременно Русия засили атаките си срещу Киев и други украински градове, като обстрелът все по-често продължава и през деня.
Вчера руски дрон удари централата на Службата за сигурност на Украйна в Киев.
Междувременно въздушната война между Русия и Украйна се засилва, докато сухопътните войски трудно постигат напредък по 1250-километровия фронт. Украинските далекобойни удари поразяват руски военни обекти и рафинерии, а Русия използва и дронове с реактивни двигатели.
По-рано Зеленски заяви, че Русия е нанесла удари по летищата в Киев и Бориспол през изминалата нощ и предположи, че те са свързани с планираното посещение на американските представители в Украйна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ооох, горко му на Лвов
Коментиран от #73
16:02 05.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Българин
Коментиран от #5, #29
16:02 05.09.2026
4 Така де
Коментиран от #33
16:03 05.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 По точно
Коментиран от #12, #17, #24
16:05 05.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Стига
16:06 05.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Поздравления
До коментар #8 от "По точно":За сарказма.
16:07 05.09.2026
13 12343211
16:07 05.09.2026
14 Пламен
Защото от Вашингтон и Лондон са го предупредили , че Берлин ще изчезне за една нощ, като Хамбург.
Та така и сега...
16:08 05.09.2026
15 Тази ботоксова шматка нищо не нарежда
16:09 05.09.2026
16 матю хари
16:10 05.09.2026
17 Хубавото е,
До коментар #8 от "По точно":че в осрайна всичко е тип-топ, вчера пак арестувани прикурори за корупция, празни магазини, няма и ПВО,ток йок, а зимата тепърва предстои.
Коментиран от #49
16:11 05.09.2026
18 Глупост
До коментар #5 от "Да ти кажа":Пич, не си в ред с главата.РФ наема доброволци за разлика от Покрайнината. Путин си държи елитните войски за сблъсък с НАТО.
Коментиран от #47
16:11 05.09.2026
19 Митко
На Гърция на плажа съм и има интернет.
16:12 05.09.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Що пък
До коментар #2 от "Путлето е предупреден":Може човека да ни надживее, всичките нас тук коментиращи.
16:14 05.09.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Сатана Z
Коментиран от #41
16:18 05.09.2026
26 Щом казваш
До коментар #5 от "Да ти кажа":Сигурно си водиш записки от статите във факти?
16:18 05.09.2026
27 Принципно не заслужават
16:19 05.09.2026
28 Пламен
16:19 05.09.2026
29 Той си знае
До коментар #3 от "Българин":Може би след време ще го натекат "Спасителят на Европа".
Щото ако щеше някой друг, не се знае..
16:21 05.09.2026
30 име
16:24 05.09.2026
31 Презвитер Козма
16:25 05.09.2026
32 Анонимен
16:26 05.09.2026
33 Витков
До коментар #4 от "Така де":сигорно е от нашите..
16:28 05.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ауууууу, това не е правилно
16:31 05.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 В продължение на три денонощия
16:33 05.09.2026
40 Голяма скука значи
16:36 05.09.2026
41 456
До коментар #25 от "Сатана Z":ИИ почива днес и утре.🤣
16:36 05.09.2026
42 За три дни
16:37 05.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Т.КОЛЕВ
16:42 05.09.2026
46 Редклиф
16:45 05.09.2026
47 Къде
До коментар #18 от "Глупост":ги държи?
16:47 05.09.2026
48 Луд
Коментиран от #60
16:48 05.09.2026
49 Разликата е, че
До коментар #17 от "Хубавото е,":Украйна е варварски нападната от монголоидната орда на Путлер, а днес агресора здраво го бомбят и да ха ха заприлича на СеСеСеРе то в началото на 90г.
Скоро ще има ножки Тръмпа ха ха
16:48 05.09.2026
50 Нали удрят
16:49 05.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Коня под оня
16:56 05.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
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59 Mekичък го вади Вовата
17:15 05.09.2026
60 Обеси се
До коментар #48 от "Луд":Миличък, толкова си неграмотен, че дори за мияч на чинии на Слънчака не ставаш. Обеси се на балкона, това е единствения ти вариант.
Коментиран от #70
17:17 05.09.2026
61 Хаха хаха ха
До коментар #55 от "Видьо Видев":Путин пак си сложи памперса в Кремъл
17:18 05.09.2026
62 :)))))
17:18 05.09.2026
63 Путин
17:26 05.09.2026
64 Владо
17:29 05.09.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Дон Корлеоне
17:38 05.09.2026
68 Батко
17:38 05.09.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Луд
До коментар #60 от "Обеси се":Ало грамотната,Вие гос.навярно сте Верка със два полови органа.Искате да да скачате от цвет на цвет да ви се усъвършенства грамотността.,,УСПЕХ ,,
17:41 05.09.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Аналитик
До коментар #1 от "Ооох, горко му на Лвов":И Днепропетровск
17:42 05.09.2026
74 СРЕЩАТА ЩЕ Е В ПАЛАТКА
17:44 05.09.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Краснов
17:46 05.09.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 ДВАМАТА АМЕРИКАНСКИ ЛУЗЪРИ
17:50 05.09.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 УДРИ С ЛОПАТАТА
17:51 05.09.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 ОБЕКТИВНИЯ
17:53 05.09.2026
84 И да се знае!
Коментиран от #86
17:58 05.09.2026
85 Сатана Z
Коментиран от #87
17:58 05.09.2026
86 Факт
До коментар #84 от "И да се знае!":За едни е съединение ,а за други анексиране на територията на друга държава.
18:00 05.09.2026
87 ще си събираш
До коментар #85 от "Сатана Z":че рвата
18:00 05.09.2026
88 Сатана Z
18:01 05.09.2026
89 Удари по Киев
18:02 05.09.2026
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