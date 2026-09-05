Владимир Путин нареди: От полунощ днес в продължение на три дни да не се нанасят удари по Киев

Президентът на Русия Владимир Путин нареди от полунощ днес в продължение на три дни да не се нанасят удари по украинската столица Киев, обяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС, пише БТА.

Прекратяването на ударите по Киев е свързано с подготовката и провеждането там на срещи на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, каза Песков.

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"Действително, такава информация постъпи от украинската страна. Президентът на Русия, върховният главнокомандващ Путин, даде указания от днес в полунощ в продължение на три денонощия да не се нанасят удари по Киев. Това е свързано с подготовката и провеждането на срещи на американците в Киев", заяви говорителят.

По-рано украински медии съобщиха, че Въоръжените сили на Украйна са обявили режим на прекратяване на огъня от полунощ на 5 септември до 8 септември.

Песков каза още, че Путин ще се срещне днес с американските преговарящи Уиткоф и Къшнър.

"Да, такава среща е планирана за днес", каза потвърди той.

Пратениците на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигнаха в Москва в опит да да подновят усилията за слагане на край на продължаващата над четири години руска инвазия в Украйна, съобщиха руски държавни медии, предаде по-рано Асошиейтед прес.

Кортеж с Уиткоф, Къшнър и руския представител Кирил Дмитриев потегли от правителственото летище в Москва към града, съобщи журналист на Ройтерс от мястото на събитието.

Посещението се състои на фона на ескалация на въздушните атаки от двете страни. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Украйна ще прекрати въздушните удари по време на посещението на американските представители и призова Москва да направи същото. Москва не е отговорила публично на предложението.

Усилията на Вашингтон да сложи край на бойните действия, загубиха инерция, тъй като през последните шест месеца вниманието на САЩ беше насочено към войната с Иран.

На летището американските представители бяха посрещнати от Дмитриев, съобщи ТАСС.

Последното известно посещение на Уиткоф и Къшнър в Москва беше през януари, когато двамата се срещнаха с руския президент Владимир Путин в Кремъл. Те никога не са посещавали Киев, но Зеленски заяви, че очаква двамата да пристигнат в украинската столица утре.

Междувременно Русия засили атаките си срещу Киев и други украински градове, като обстрелът все по-често продължава и през деня.

Вчера руски дрон удари централата на Службата за сигурност на Украйна в Киев.

Междувременно въздушната война между Русия и Украйна се засилва, докато сухопътните войски трудно постигат напредък по 1250-километровия фронт. Украинските далекобойни удари поразяват руски военни обекти и рафинерии, а Русия използва и дронове с реактивни двигатели.

По-рано Зеленски заяви, че Русия е нанесла удари по летищата в Киев и Бориспол през изминалата нощ и предположи, че те са свързани с планираното посещение на американските представители в Украйна.