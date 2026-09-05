Инфантино ще присъства на откриването на Световното първенство за жени до 20 години в Полша

Президентът на ФИФА Джани Инфантино ще присъства на откриващия мач на Световното първенство по футбол за жени до 20 години в Катовице, Полша, съобщава БТА, позовавайки се на Reuters. Турнирът започва днес, като домакинът Полша ще се изправи срещу Аржентина, а в другия мач Мексико ще играе с Бенин. Очакванията са около 15 000 зрители да присъстват на двата двубоя в първия ден от шампионата.

Присъствието на Инфантино в Полша идва в чувствителен момент за световната футболна централа. Това е първият турнир, организиран от ФИФА, след като ръководството се отказа от спорния план за продажба на дял от търговските права на световните първенства и други турнири на централата.

Първоначалното предложение оценяваше правата на около 20 милиарда долара, но срещна сериозна съпротива от редица футболни организации. Сред най-острите критици беше УЕФА, която се противопостави на идеята за промяна в начина, по който се управляват и финансират ключовите турнири на ФИФА.

В крайна сметка Инфантино се отказа от проекта на фона на силния натиск от регионалните конфедерации и други заинтересовани страни във футбола. Полската футболна асоциация потвърди пред Reuters, че президентът на ФИФА ще бъде в Катовице за началото на шампионата. Световното първенство за жени до 20 години е един от важните турнири в календара на ФИФА за развитието на женския футбол. За младите футболистки надпреварата е възможност да се представят на международната сцена, а за клубовете и националните отбори – да проследят следващото поколение таланти.