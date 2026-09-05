Новини
Спорт »
Световен футбол »
Инфантино ще присъства на откриването на Световното първенство за жени до 20 години в Полша

Инфантино ще присъства на откриването на Световното първенство за жени до 20 години в Полша

5 Септември, 2026 17:36 319 1

  • фифа-
  • катовице-
  • световно първенство-
  • жени-
  • до 20 години-
  • инфантино-
  • полша-
  • аржентина

Президентът на ФИФА ще бъде в Катовице за първите мачове от турнира

Инфантино ще присъства на откриването на Световното първенство за жени до 20 години в Полша - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Президентът на ФИФА Джани Инфантино ще присъства на откриващия мач на Световното първенство по футбол за жени до 20 години в Катовице, Полша, съобщава БТА, позовавайки се на Reuters. Турнирът започва днес, като домакинът Полша ще се изправи срещу Аржентина, а в другия мач Мексико ще играе с Бенин. Очакванията са около 15 000 зрители да присъстват на двата двубоя в първия ден от шампионата.

Присъствието на Инфантино в Полша идва в чувствителен момент за световната футболна централа. Това е първият турнир, организиран от ФИФА, след като ръководството се отказа от спорния план за продажба на дял от търговските права на световните първенства и други турнири на централата.

Първоначалното предложение оценяваше правата на около 20 милиарда долара, но срещна сериозна съпротива от редица футболни организации. Сред най-острите критици беше УЕФА, която се противопостави на идеята за промяна в начина, по който се управляват и финансират ключовите турнири на ФИФА.

В крайна сметка Инфантино се отказа от проекта на фона на силния натиск от регионалните конфедерации и други заинтересовани страни във футбола. Полската футболна асоциация потвърди пред Reuters, че президентът на ФИФА ще бъде в Катовице за началото на шампионата. Световното първенство за жени до 20 години е един от важните турнири в календара на ФИФА за развитието на женския футбол. За младите футболистки надпреварата е възможност да се представят на международната сцена, а за клубовете и националните отбори – да проследят следващото поколение таланти.


Полша
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 инфантил

    0 0 Отговор
    на този човек кармата е в името му-инфантино!

    17:46 05.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове