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НБА Европа настъпва, Евролигата готова да се конкурира

НБА Европа настъпва, Евролигата готова да се конкурира

6 Септември, 2026 11:51 529 0

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Новият проект се очаква да стартира през октомври 2027 година, а двете страни все още обсъждат възможно партньорство

НБА Европа настъпва, Евролигата готова да се конкурира - 1
Снимка: euroleaguebasketball
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Баскетболната Евролига е готова да се конкурира с подготвяната нова лига НБА Европа, ако не бъде постигнато споразумение за партньорство между двете организации. Това заяви главният изпълнителен директор на Евролигата Чус Буено, съобщи БТА. Проектът за НБА Европа, който е подкрепян от Международната федерация по баскетбол (ФИБА) и Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА), се очаква да стартира през октомври 2027 година.

НБА вече е получила множество предложения от потенциални партньори в 12-те града, определени като целеви пазари. Стойността на офертите е в диапазона между 500 милиона и 1 милиард долара за всеки град. Сред кандидатите има повече от 20 съществуващи баскетболни и футболни клуба, включително редица тимове от Евролигата.

„Ако не постигнем сделка в Европа, ще се конкурираме в Европа... Това е дискусия, която водим вътрешно. Ако се наложи, сме готови“, заяви Буено, като намекна за вече сключените спонсорски и телевизионни договори на Евролигата.

Ръководителят на турнира подчерта, че евентуалното сътрудничество трябва да бъде изгодно и за двете страни.

„Трябва да бъде партньорство, което работи и за двете страни, а не само за едната“, каза Буено пред Reuters.

Той допълни, че Евролигата признава възможностите, които НБА може да предостави по отношение на управлението, но в същото време американската лига трябва да се съобрази с традициите и стойността на европейските клубове.

„Знаем, че НБА може да помогне за управлението, така че трябва да ги следим, но и те трябва да имат предвид марките на клубовете, защото те са на терена от 100 години и могат да предложат много на НБА“, добави Буено.


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