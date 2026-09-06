Цървена звезда обърна Партизан с 2:1, феновете почетоха Ратко Младич

Цървена звезда постигна ключова победа с 2:1 срещу вечния си съперник Партизан в голямото дерби на сръбския футбол. Сблъсъкът от 8-ия кръг на сръбската Суперлига се изигра на стадион "Райко Митич" в Белград и предложи огромна драма на феновете по трибуните.

Двубоят започна с шок за домакините. Още в 1-вата минута на срещата Партизан поведе с гол на Же, което бе регистрирано като един от най-бързите голове в историята на този сблъсък.

"Червено-белите" обаче реагираха бързо и наложиха натиск. В 17-ата минута Шейх Ахмаду Бамба Мбаке Диенг изравни резултата след бърза атака и прецизен завършек. Пълният обрат стана факт в 28-ата минута, когато Мирко Иванич бе точен от дузпа за 2:1.

През второто полувреме Партизан опита да изравни, като Вукотич уцели гредата, а Букари пропусна чисто положение за Звезда. Българският национал Кристиян Балов остана на резервната скамейка за домакините в този мач, след като наскоро получи и сръбски паспорт, според информация на "Novsport".

С този успех Цървена звезда затвърждава лидерската си позиция в класирането на първенството, докато Партизан остава във втората половина на таблицата.

Минута мълчание за Ратко Младич

Преди първия съдийски сигнал емоциите взеха връх не само на терена, но и по трибуните на стадион "Райко Митич". Юбилейното дерби започна с официална минута мълчание в памет на наскоро починалия бивш командир на Войската на Република Сръбска Ратко Младич. За пореден път фигура с подобно минало обедини крайните привърженици и на двата гранда – феновете на домакините ("Делие") и тези на гостите ("Гробари") скандираха в един глас името на Младич, съобщава сръбското издание "Danas".

Наред със скандиранията, в северната трибуна бе издигната мащабна хореография с лика на осъдения за военни престъпления и геноцид в Хагския трибунал генерал. Провокативните действия включваха и транспаранти с цитати, напомнящи за събитията от Сребреница, което предизвика сериозен международен отзвук и критики от регионални спортни наблюдатели, допълва в анализа си спортният портал "SportSport". Това се случва броени часове преди обявеното му погребение в Белград, отбелязват от "N1 Info".