УЕФА глоби Цървена звезда с 90 000 евро заради скандирания в чест на Ратко Младич

Цървена звезда беше глобена с 90 000 евро от УЕФА заради поведението на свои привърженици по време на мача срещу Виктория Пилзен в Лига Европа. Фенове на сръбския клуб са скандирали в чест на Ратко Младич и са издигнали транспарант в негова подкрепа. За наказанието съобщава БТА, позовавайки се на агенция АП. Инцидентът се случи на 27 август при тежката загуба на Цървена звезда с 1:5 от чешкия тим. Част от привържениците на белградския клуб скандираха името на Младич и показаха транспарант, с който го възхваляват и му благодарят.

Младич, бивш командир на босненските сръбски сили, беше осъден на доживотен затвор от Международния остатъчен механизъм за наказателни трибунали за геноцид, престъпления срещу човечеството и нарушения на законите и обичаите на войната по време на конфликта в Босна и Херцеговина през 1992-1995 година. Той почина в Хага на 84-годишна възраст, където излежаваше присъдата си.

Според УЕФА наказанието за Цървена звезда е свързано със скандирания, които са неподходящи за спортно събитие, както и с „расистко и/или дискриминационно поведение“.

Освен финансовата санкция сръбският клуб получи и забрана да продава билети за свои привърженици за следващото си гостуване в турнирите на УЕФА.

Наказанието ще влезе в сила при визитата на Цървена звезда на швейцарския Лугано в Лигата на конференциите.