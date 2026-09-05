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УЕФА глоби Цървена звезда с 90 000 евро заради скандирания в чест на Ратко Младич

УЕФА глоби Цървена звезда с 90 000 евро заради скандирания в чест на Ратко Младич

5 Септември, 2026 16:10 617 5

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Сръбският клуб ще бъде без гостуващи фенове и при визитата си на Лугано

УЕФА глоби Цървена звезда с 90 000 евро заради скандирания в чест на Ратко Младич - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Цървена звезда беше глобена с 90 000 евро от УЕФА заради поведението на свои привърженици по време на мача срещу Виктория Пилзен в Лига Европа. Фенове на сръбския клуб са скандирали в чест на Ратко Младич и са издигнали транспарант в негова подкрепа. За наказанието съобщава БТА, позовавайки се на агенция АП. Инцидентът се случи на 27 август при тежката загуба на Цървена звезда с 1:5 от чешкия тим. Част от привържениците на белградския клуб скандираха името на Младич и показаха транспарант, с който го възхваляват и му благодарят.

Младич, бивш командир на босненските сръбски сили, беше осъден на доживотен затвор от Международния остатъчен механизъм за наказателни трибунали за геноцид, престъпления срещу човечеството и нарушения на законите и обичаите на войната по време на конфликта в Босна и Херцеговина през 1992-1995 година. Той почина в Хага на 84-годишна възраст, където излежаваше присъдата си.

Според УЕФА наказанието за Цървена звезда е свързано със скандирания, които са неподходящи за спортно събитие, както и с „расистко и/или дискриминационно поведение“.

Освен финансовата санкция сръбският клуб получи и забрана да продава билети за свои привърженици за следващото си гостуване в турнирите на УЕФА.

Наказанието ще влезе в сила при визитата на Цървена звезда на швейцарския Лугано в Лигата на конференциите.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 6 Отговор
    Новината е от 13 март 2017

    Плакати в агитките на Цървена звезда и Партизан разлюляха сръбския футбол. Вчера генерал Ратко Младич, чиято мрачна слава е известна на половината свят, навърши 74 години. И запалянковците не пропуснаха да му честитят.
    И така всяка година ,а днес са скандирали името на вече покойния генерал

    Нещо като Луков марш в България,който се подкрепя от фашизоидните Петеохански партии

    Коментиран от #2

    16:57 05.09.2026

  • 2 Оня

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Луков марш никога не е бил и няма начин да бъде подкрепян от пеДроханските из.в.рате.няци ! Нещо, като имб.е.ц.илоид ми се струваш, а ?!?

    17:49 05.09.2026

  • 3 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    бях на мач лудогорец - звезда пълен стадион и тия не спряха да пеят: УЕФА е мафия Косово е Сръбия.

    17:54 05.09.2026

  • 4 Слободан

    2 0 Отговор
    Хвала за Православието, Косово е Сърбия !

    17:56 05.09.2026

  • 5 Слободан

    0 0 Отговор
    Живеела е Югославия , България на бай Тошо и Съветският съюз !

    18:00 05.09.2026

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