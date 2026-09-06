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Арсенал обърна Челси в лондонското дерби

Арсенал обърна Челси в лондонското дерби

6 Септември, 2026 21:41 495 0

  • мартин йодегор-
  • арсенал-
  • челси-
  • висша лига

„Артилеристите“ записаха трета поредна победа във Висшата лига

Арсенал обърна Челси в лондонското дерби - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Арсенал постигна трета поредна победа от началото на сезона във Висшата лига. Лондончани обърнаха Челси и спечелиха с 2:1 в дербито от третия кръг, въпреки че допуснаха гол още в началото на срещата. Челси започна по-силно и поведе още във втората минута. Морган Роджърс се възползва от възможността и даде преднина на гостите. Арсенал бързо опита да отговори и в 12-ата минута Рикардо Калафиори прати топката във вратата на Челси. Попадението обаче не беше зачетено заради засада, предава БТА.

Домакините продължиха да атакуват и усилията им дадоха резултат в 25-ата минута. Кай Хаверц възстанови равенството и върна Арсенал в мача. До края на първата част двата отбора имаха възможности за нов гол, а в добавеното време Педро Нето беше близо до това да изведе отново Челси напред. Неговият удар обаче срещна гредата.

Арсенал стигна до пълния обрат само пет минути след почивката. Мартин Йодегор реализира за 2:1 и даде преднина на домакините в Северен Лондон. След попадението Челси опита да натисне в търсене на втори гол. Вратарят на гостите Емилиано Мартинес обаче на няколко пъти се намеси решаващо и запази интригата до самия край. В 89-ата минута Естевао получи възможност да изравни след опасен пробив и удар, но Давид Рая се намеси отлично и предотврати ново попадение във вратата на Арсенал.


Великобритания
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