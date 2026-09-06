Турция защити европейската си титла по волейбол след невероятна драма с Италия

Турция защити европейската си титла по волейбол за жени след невероятна драма срещу Италия. Домакините спечелиха финала в Истанбул с 3:2 (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10) пред над 17 000 зрители в зала „Синан Ердем“, предава Sportal.bg. Италианките започнаха по-уверено и убедително взеха първия гейм с 25:16. Турция обаче реагира и във втората част успя да обърне развоя, след като навакса пасив от шест точки и спечели с 25:22.

Италия отново пое контрол в третия гейм и след категоричното 25:12 се доближи само на един успех от титлата. Туркините обаче не се предадоха. Силна серия в началото на четвъртата част им позволи да поведат с 10:3. Италия постепенно стопи разликата, но домакините удържаха натиска и след 25:21 пратиха финала в тайбрек.

В решителния пети гейм Турция започна по-добре и поведе с 8:4 при смяната на полетата. Домакините запазиха преднината си до края и затвориха тайбрека при 15:10, с което стигнаха до драматичния успех с 3:2.

Мелиса Варгас и Зехра Гюнеш имаха ключова роля за триумфа на Турция, докато за Италия Екатерина Антропова и Паола Егону бяха сред основните двигатели в атака.

Така Турция спечели европейската титла за втори пореден път след триумфа си през 2023 година. Успехът донесе на домакините и олимпийска квота за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

Италия, която е олимпийски и световен шампион, отново остана без европейска титла и трябваше да се задоволи със сребърните медали.