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Турция защити европейската си титла по волейбол след невероятна драма с Италия

Турция защити европейската си титла по волейбол след невероятна драма с Италия

6 Септември, 2026 22:08 617 1

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  • мелиса варгас-
  • зехра гюнеш-
  • екатерина антропова-
  • паола егону

Домакините взеха и олимпийска квота за Лос Анджелис 2028

Турция защити европейската си титла по волейбол след невероятна драма с Италия - 1
Снимка: cev.eu
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Турция защити европейската си титла по волейбол за жени след невероятна драма срещу Италия. Домакините спечелиха финала в Истанбул с 3:2 (16:25, 25:22, 12:25, 25:21, 15:10) пред над 17 000 зрители в зала „Синан Ердем“, предава Sportal.bg. Италианките започнаха по-уверено и убедително взеха първия гейм с 25:16. Турция обаче реагира и във втората част успя да обърне развоя, след като навакса пасив от шест точки и спечели с 25:22.

Италия отново пое контрол в третия гейм и след категоричното 25:12 се доближи само на един успех от титлата. Туркините обаче не се предадоха. Силна серия в началото на четвъртата част им позволи да поведат с 10:3. Италия постепенно стопи разликата, но домакините удържаха натиска и след 25:21 пратиха финала в тайбрек.

В решителния пети гейм Турция започна по-добре и поведе с 8:4 при смяната на полетата. Домакините запазиха преднината си до края и затвориха тайбрека при 15:10, с което стигнаха до драматичния успех с 3:2.

Мелиса Варгас и Зехра Гюнеш имаха ключова роля за триумфа на Турция, докато за Италия Екатерина Антропова и Паола Егону бяха сред основните двигатели в атака.

Така Турция спечели европейската титла за втори пореден път след триумфа си през 2023 година. Успехът донесе на домакините и олимпийска квота за Игрите в Лос Анджелис през 2028 година.

Италия, която е олимпийски и световен шампион, отново остана без европейска титла и трябваше да се задоволи със сребърните медали.


Турция
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  • 1 Гост

    8 0 Отговор
    Браво на комшийките.
    Дай боже и на нас такива спортни успехи.

    22:11 06.09.2026

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