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Лудогорец победи Локо София в драма с отменени голове

Лудогорец победи Локо София в драма с отменени голове

6 Септември, 2026 23:00, обновена 6 Септември, 2026 23:12 515 2

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Ивайло Чочев с дубъл за разградчани, Спас Делев с незачетен гол за „железничарите“ в Надежда

Лудогорец победи Локо София в драма с отменени голове - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В интригуващ и драматичен двубой от 8-ия кръг на efbet Лига, Лудогорец Разград се наложи с 2:1 над Локомотив София като гост на стадион „Локомотив“ в столичния квартал „Надежда“. Втората част предложи намеси на ВАР и спиращи дъха моменти за феновете на българския футбол.

Двубоят започна вихрено за шампионите. Още в 4-ата минута националът Ивайло Чочев откри резултата за гостите след асистенция на младия Александър Маринов. Само две минути по-късно разградчани получиха право да изпълнят дузпа след преразглеждане с ВАР, но ударът от бялата точка на Петър Станич беше спасен от вратаря на „железничарите“ Александър Любенов.

Домакините от Локомотив София не се превърнаха в лесна плячка и реагираха в 29-ата минута. Тогава Кауе Карузо изравни за 1:1 след подаване на Ерол Дост, взривявайки трибуните в Надежда. При този резултат двата тима се оттеглиха на почивка.

Второто полувреме се превърна в истински бенефис на ВАР системата. В 55-ата минута опитният Спас Делев прати топката в мрежата на Хендрик Бонман за пълен обрат, но след дълго разглеждане голът на Спас Делев беше отменен заради извършено нарушение на Ангел Лясков срещу Кайо Видал в изграждането на атаката.

В 75-ата минута класата на „орлите“ си каза думата. Отново Ивайло Чочев се оказа на правилната позиция и отбеляза своя втори гол в мача, с което оформи крайното 2:1 в полза на гостите от Разград. С този успех Лудогорец събра актив от 20 точки, докато Локомотив София остава в долната половина на таблицата, все още търсейки първата си победа за сезона.


България
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  • 1 Локо Сф

    0 0 Отговор
    Само трима може да спасят Локо!Венци Арсов,Ради Здравков или Бумбо--Йордан Стойков при положение,че ще имат карт-бланш от Веско Стоянов за поне 5-6 месеца напред.От опит знам ,че добрите резултати идват тогава.Успех на Пенев и дано се оправи,Локо обаче няма време!

    23:31 06.09.2026

  • 2 Лудогорец

    0 0 Отговор
    Селяните дори и с тая победа са един средняшки отбор стига им вече идват други времена

    23:53 06.09.2026

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