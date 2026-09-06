Лудогорец победи Локо София в драма с отменени голове

В интригуващ и драматичен двубой от 8-ия кръг на efbet Лига, Лудогорец Разград се наложи с 2:1 над Локомотив София като гост на стадион „Локомотив“ в столичния квартал „Надежда“. Втората част предложи намеси на ВАР и спиращи дъха моменти за феновете на българския футбол.

Двубоят започна вихрено за шампионите. Още в 4-ата минута националът Ивайло Чочев откри резултата за гостите след асистенция на младия Александър Маринов. Само две минути по-късно разградчани получиха право да изпълнят дузпа след преразглеждане с ВАР, но ударът от бялата точка на Петър Станич беше спасен от вратаря на „железничарите“ Александър Любенов.

Домакините от Локомотив София не се превърнаха в лесна плячка и реагираха в 29-ата минута. Тогава Кауе Карузо изравни за 1:1 след подаване на Ерол Дост, взривявайки трибуните в Надежда. При този резултат двата тима се оттеглиха на почивка.

Второто полувреме се превърна в истински бенефис на ВАР системата. В 55-ата минута опитният Спас Делев прати топката в мрежата на Хендрик Бонман за пълен обрат, но след дълго разглеждане голът на Спас Делев беше отменен заради извършено нарушение на Ангел Лясков срещу Кайо Видал в изграждането на атаката.

В 75-ата минута класата на „орлите“ си каза думата. Отново Ивайло Чочев се оказа на правилната позиция и отбеляза своя втори гол в мача, с което оформи крайното 2:1 в полза на гостите от Разград. С този успех Лудогорец събра актив от 20 точки, докато Локомотив София остава в долната половина на таблицата, все още търсейки първата си победа за сезона.