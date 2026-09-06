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Драма в Торино: Ювентус и Милан завършиха 1:1

Драма в Торино: Ювентус и Милан завършиха 1:1

6 Септември, 2026 23:47, обновена 6 Септември, 2026 23:50 370 0

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Късен гол на Федерико Гати спаси „бианконерите“ от поражение в голямото дерби на Серия А.

Драма в Торино: Ювентус и Милан завършиха 1:1 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Големите съперници Ювентус и Милан завършиха при драматично равенство 1:1 в дербито от третия кръг на италианската Серия А, играно на стадион „Алианц Стейдиъм“ в Торино. Двубоят предложи тактическо надхитряне между новите наставници Лучано Спалети и Рубен Аморим, а развръзката настъпи в последните минути на срещата.

Мачът започна равностойно, като и двата тима имаха своите шансове през първото полувреме, но до почивката голове не паднаха. Резултатът бе открит в 68-ата минута, когато влезлият като резерва младок Алфаджо Сисе засече отлично подаване от Самуел Чуквуезе и изведе „росонерите“ напред. Милан умело защитаваше крехкия си аванс благодарение на феноменалните спасявания на вратаря Майк Менян.

В добавеното време на срещата обаче натискът на домакините даде резултат. В 92-ата минута защитникът Федерико Гати се превърна в герой за Ювентус, засичайки с глава центриране на Теун Копмейнерс за крайното 1:1. С това равенство двата гранда запазват челните си позиции в класирането, събирайки по 7 точки след първите три кръга.


Италия
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