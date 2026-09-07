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Босът на Септември проговори за треньорската оставка

Босът на Септември проговори за треньорската оставка

7 Септември, 2026 09:00 641 1

  • септември софия-
  • футбол-
  • оставка-
  • румен чандъров

На този етап не сме приели оставката, но ще видим как ще продължим

Босът на Септември проговори за треньорската оставка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сериозна среща предстои в Септември. За това намекна един от хората, чиято дума е като закон в тима от Драгалевци. И това е Румен Чандъров.

„На този етап не сме приели оставката, но ще видим как ще продължим“, обяви той за „Мач Телеграф“. „В момента съм в чужбина. След празниците ще имам среща с отбора, ще говорим“, допълни той.

Засега Септември се намира над чертата, след като записа 2 победи, 2 равни срещу четири загуби.


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  • 1 Бойко Геройко

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