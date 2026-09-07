Босът на Септември проговори за треньорската оставка

Сериозна среща предстои в Септември. За това намекна един от хората, чиято дума е като закон в тима от Драгалевци. И това е Румен Чандъров.

„На този етап не сме приели оставката, но ще видим как ще продължим“, обяви той за „Мач Телеграф“. „В момента съм в чужбина. След празниците ще имам среща с отбора, ще говорим“, допълни той.

Засега Септември се намира над чертата, след като записа 2 победи, 2 равни срещу четири загуби.