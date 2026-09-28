Ливърпул чака резултатите от прегледа на Коди Гакпо

Ливърпул получи нов повод за притеснение по време на паузата за националните отбори, след като Коди Гакпо получи контузия в глезена при мача на Нидерландия срещу Сърбия. Нападателят беше заменен принудително още в 17-ата минута.

Гакпо е усукал глезена си и не е успял да продължи двубоя. Нидерландецът се намира в добра форма от началото на сезона, а травмата му идва само ден след като Александър Исак напусна лагера на Швеция заради проблем в бедрото.

Селекционерът на Нидерландия Чави Ернандес заяви, че първоначалните му впечатления не сочат сериозна контузия. „Не мисля. Става въпрос за глезена. Не знам точно какви са последствията, но утре ще разберем. Дано не е нещо сериозно“, каза той.

Състоянието на Гакпо ще бъде изяснено след ядрено-магнитен резонанс, който трябва да покаже колко сериозен е проблемът и дали футболистът ще може да се върне навреме в клубния си отбор.

Ливърпул трябва да поднови сезона с домакинство на Манчестър Сити. Двубоят на „Анфийлд“ е насрочен за 11 октомври, което оставя почти две седмици до важния сблъсък. Дотогава клубът ще очаква окончателните медицински резултати за Гакпо и Исак.

Източници: Спортал, Гардиън