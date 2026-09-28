Роберто Карлос загубил 99% от парите си, изкарани от футбола

Роберто Карлос заяви, че е загубил 99% от всичко, което е спечелил през 24-годишната си кариера като футболист. Бившият бразилски защитник говори за финансовите си проблеми по време на Portugal Football Summit в Лисабон.

Според SPORTbible приходите му от футбола се оценяват на около 160 милиона евро, или 137,6 милиона британски лири. Въпреки договорите си с Интер, Реал Мадрид, Фенербахче и други клубове, Карлос каза, че почти цялото му състояние е изчезнало.

„Имах проблеми с хора, които изпразниха банковата ми сметка. Загубих 99% от всичко, което спечелих от футбола“, каза Роберто Карлос.

Той разказа, че е разбрал за загубите след сериозен семеен проблем. По думите му в рамките на един ден получил куп документи, за които не е знаел. Тогава осъзнал, че е изгубил натрупаното през годините.

„Направих грешки и затова призовавам по-младите играчи да не правят същото“, заяви бразилецът. Той подчерта, че футболистите трябва да мислят за живота си след края на кариерата и да изграждат планове извън терена.

Подготовка за живота след футбола

Роберто Карлос каза, че още при оттеглянето си е разполагал с лиценз за спортен директор и е работел с различни брандове. По този начин се е опитал да използва името и опита си, след като е спрял да играе професионално.

Финансовите проблеми, за които говори, са свързани с хора от неговото обкръжение и със семейството му. SPORTbible цитира и информация на Globo, според която трудностите са включвали отношения с агенти и семейни въпроси. В публичното пространство не са представени подробности за конкретните документи или за лицата, които според Карлос са имали достъп до сметката му.

Кариера с три трофея от Шампионската лига

Роберто Карлос е сред най-разпознаваемите леви защитници в историята на футбола. Той печели три пъти Шампионската лига и четири титли в испанското първенство с Реал Мадрид. С Бразилия става световен шампион през 2002 г.

Въпреки успехите си той не печели „Златната топка“. Бившият му съотборник Роналдо Назарио обаче заяви, че Роберто Карлос е заслужавал отличието, наред с Алесандро Дел Пиеро, Франческо Тоти, Паоло Малдини, Раул и Андрес Иниеста. Според Роналдо бразилският защитник два пъти е останал зад него в гласуването.

Източници: Спортбайбъл, Газета Еспортива