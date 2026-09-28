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Маркус Гиздол пое ЦСКА след конкуренция от 12 треньори
  Тема: Известни личности

Маркус Гиздол пое ЦСКА след конкуренция от 12 треньори

28 Септември, 2026 12:06, обновена 28 Септември, 2026 12:07 1 218 3

  • маркус гиздол-
  • цска-
  • вангел вангелов-
  • бундеслига

57-годишният германец вече е в България и се е договорил с „армейците“. Спортал посочва, че той има 202 мача в Бундеслигата.

Маркус Гиздол пое ЦСКА след конкуренция от 12 треньори - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

ЦСКА избра германския специалист Маркус Гиздол за нов треньор. 57-годишният наставник вече е в България и се е договорил с „армейците“, съобщи Спортал. Назначението все още не е придружено от официално съобщение в публикацията, която обявява новината.

Гиздол е избран след конкуренция от около дузина международни треньори. Кандидатите са провели разговори с изпълнителния директор на ЦСКА Вангел Вангелов, преди ръководството да се спре на германския специалист.

Опит в Германия, Русия и Турция

В кариерата си Гиздол е водил Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн в Германия. Работил е още в Локомотив Москва, Самсунспор и Кайзериспор.

Спортал посочва, че новият треньор на ЦСКА има 202 мача като старши треньор в Бундеслигата. В базата данни на Германския футболен съюз са отчетени 184 срещи в германския елит за Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн. Разликата вероятно произтича от различен начин на броене на мачовете, но официално уточнение по този въпрос не е посочено.

Според данните на Германския футболен съюз Гиздол е водил 85 мача начело на Хофенхайм, 48 с Хамбургер и 51 с Кьолн в Бундеслигата. Той е роден на 17 август 1969 г. в Гайслинген ан дер Щайге, Германия.

Предстои официалното представяне

Публикацията за назначението не съдържа информация за срока на договора, състава на треньорския щаб или датата, на която Гиздол ще проведе първата си тренировка. Не е посочено и кога ЦСКА ще представи официално германеца.

Последният потвърден детайл в съобщението е, че Гиздол вече се намира в България и е постигнал договорка с клуба. Допълнителните подробности се очаква да бъдат обявени от ЦСКА.

Източници: Спортал


София / България
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