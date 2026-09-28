Лиъм Галахър: Ман Сити ще получи глоба и трансферна забрана

Фронтменът на Oasis и известен фен на Манчестър Сити Лиъм Галахър заяви, че клубът ще получи глоба и забрана за трансфери, ако загуби обжалването по делото за нарушаване на финансовите правила на Висшата лига.

„Високопоставен човек в клуба ми каза, че ако загубим обжалването, което няма да се случи, ще ни бъде наложена глоба и ще ни бъде забранено да правим трансфери. Това е всичко“, написа Галахър в социалните мрежи. Той допълни коментара си с остър отговор към критиците на Манчестър Сити и призив към привържениците да подкрепят отбора.

Клубът ще обжалва решението

Манчестър Сити е признат за виновен по почти всички повдигнати срещу него обвинения за нарушаване на финансовите правила на Висшата лига. Клубът възнамерява да обжалва решението, а окончателното наказание ще зависи от развитието на процедурата.

Твърдението на Галахър за санкцията не е официално потвърдено от Висшата лига или от Манчестър Сити. Музикантът не посочи името на човека, от когото твърди, че е получил информацията.

Обвиненията обхващат периода 2009–2018 г.

Висшата лига повдигна обвиненията през февруари 2023 г. за предполагаеми нарушения, извършени между 2009 и 2018 г. Първоначално бяха съобщени 115 обвинения, а по-късно The Times уточни, че броят е 130 заради начина, по който са изчислени отделните твърдения.

Докато процедурата по обжалването продължава, не е обявена окончателна санкция за клуба. Сред обсъжданите публично възможности са финансово наказание и ограничения върху трансферите, но конкретното решение предстои.

Източници: БТА