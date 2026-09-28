Александър Николов благодари на феновете след Евроволей 2026

Александър Николов благодари на българските фенове след края на Евроволей 2026. Националът се обърна към публиката в Instagram, като свърза участието си в турнира с един от най-важните моменти от детството си.

Волейболистът припомни, че през 2015 г. е гледал мачове в същата зала като зрител и е подкрепял от трибуните своя баща Владимир Николов. Тогава Александър е бил на 11 години.

„Сбъднахте моята мечта да играя пред пълна българска публика“, написа Николов.

Той посочи, че именно преживяното през 2015 г. е запалило още по-силно желанието му да стане волейболист. „Огъня и страстта, която усетих тогава, до ден днешен пазя и нося в себе си“, заяви националът.

Николов изрази надежда, че феновете са усетили поне част от емоцията, която той е изпитал, докато е гледал мачовете като дете. По думите му това ще остане най-голямата победа.

„Ще се върнем много по-силни!“, обеща Александър Николов.

В публикацията си той благодари на България за подкрепата и завърши с посланието „До скоро“.

Източници: Фокус