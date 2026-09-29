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Почетино: При Манчестър Сити спортна справедливост не е имало

Почетино: При Манчестър Сити спортна справедливост не е имало

29 Септември, 2026 16:40 457 0

  • маурисио почетино-
  • манчестър сити-
  • висша лига-
  • финансов феърплей-
  • английски футбол

Бившият мениджър на Тотнъм коментира обвиненията срещу клуба и възможните последици за английския футбол.

Почетино: При Манчестър Сити спортна справедливост не е имало - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Маурисио Почетино отправи остра критика към Манчестър Сити заради обвиненията срещу клуба, свързани с предполагаеми нарушения на финансовите правила във Висшата лига. Бившият мениджър на Тотнъм, който сега е селекционер на САЩ, заяви, че евентуалното потвърждаване на обвиненията може да постави под въпрос резултатите и постиженията от периода, в който „гражданите“ доминираха в английския футбол.

„Ситуацията е много тъжна, защото онова, което вече беше постигнато и отпразнувано от тях, може би не е било истинско, а нещата, които не са били толкова добри за другите, е можело да бъдат по-добри“, заяви Почетино.

115 обвинения срещу клуба

Случаят обхваща 115 обвинения. Сред тях са твърденията, че Манчестър Сити е представял неточна или подвеждаща информация за своите приходи, включително за реалната стойност на спонсорските договори. В обвиненията са включени още данни за възнагражденията и финансовите компенсации на треньори и футболисти.

Клубът е обвинен и в нарушаване на правилата за финансов феърплей на УЕФА в продължение на няколко сезона. Отделна група от 35 обвинения е свързана с твърдението, че Манчестър Сити не е съдействал на разследването на Висшата лига.

Ръководството на клуба отрича всички нарушения. Процесът по случая и евентуалните обжалвания се очаква да продължат, поради което окончателното развитие на казуса все още не е известно.

Почетино призова за равнопоставеност

Аржентинецът определи периода на доминация на Манчестър Сити като време, в което спортната справедливост не е била гарантирана.

„Преживяхме период, в който спортна справедливост не съществуваше. Ако обвиненията се потвърдят, ще бъде много трудно да се поправи случилото се. Надявам се поне това да послужи за гарантиране на равнопоставеност в бъдеще“, каза Почетино.

При потвърждаване на нарушенията Манчестър Сити може да бъде изправен пред различни санкции. Сред обсъжданите възможности са значителна финансова глоба, отнемане на точки и по-тежки дисциплинарни мерки, включително изваждане от английския елит. Конкретното наказание ще зависи от изхода на производството и последващите решения по евентуални обжалвания.

Източници: Фокус


Великобритания
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