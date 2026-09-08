Иван Ракитич сподели вижданията си за победител в Шампионската лига

Иван Ракитич, един от най-емблематичните полузащитници на Хърватия и дългогодишен стълб в средата на терена на Барселона, сподели своите очаквания за предстоящия сезон в Шампионската лига. В интервю за "Скай Спортс" 38-годишният ветеран не скри оптимизма си относно шансовете на каталунския гранд да се завърне на европейския трон.

"Убеден съм, че Барселона има всички предпоставки да изненада футболната общественост тази година. Ханзи Флик внесе свежест и стабилност в отбора, а неговият опит е безценен. Всичко изглежда подредено и хармонично", заяви Ракитич, който познава отлично атмосферата в съблекалнята на "Камп Ноу".

Ракитич не пропусна да отбележи и другите големи сили на Стария континент: "Пари Сен Жермен винаги е опасен съперник, въпреки колебливото начало на сезона. Реал Мадрид и Байерн Мюнхен също са сред обичайните заподозрени за трофея. Не бива да подценяваме и английските клубове – те винаги са готови да поднесат изненада".

Между 2014 и 2020 година Ракитич бе неразделна част от златното поколение на Барселона. С екипа на "блаугранас" той завоюва четири титли в Ла Лига, четири Купи на Краля, трофей от Шампионската лига, Суперкупа на Европа и Световно клубно първенство – постижения, които го нареждат сред най-успешните чуждестранни футболисти в историята на клуба.