Сексапилната Мария Луиза Якобели блести на пистата на Формула 1

Мария Луиза Якобели, добре познато лице от спортните екрани, този път изненада почитателите си не от футболното игрище, а от бляскавата писта на Формула 1 в Италия. Очарователната журналистка, която обикновено отразява най-горещите спортни събития, се появи на старта на престижното автомобилно състезание и мигновено прикова вниманието на всички присъстващи.
Снимката на Мария Луиза, публикувана в нейния Инстаграм профил, предизвика истински фурор сред нейните над 5 милиона последователи. Само за броени часове постът ѝ събра хиляди харесвания и коментари, изпълнени с възхищение и комплименти. Очевидно е, че харизматичната брюнетка умее да вдъхновява аудиторията си не само с професионализъм, но и с неподражаем стил.
Мария Луиза Якобели доказва, че спортната страст няма граници – независимо дали е на стадиона, или на пистата, тя винаги успява да бъде в центъра на вниманието. Със своята енергия и чар, журналистката продължава да печели сърцата на феновете, които с нетърпение очакват следващите ѝ изяви, както на живо, така и в социалните мрежи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #2
23:14 08.09.2026
2 Лама Кифла
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":що, искаш да те кърми ли
Коментиран от #3, #8
23:20 08.09.2026
3 Евгени от Алфапласт
До коментар #2 от "Лама Кифла":По принцип, да, не бих отказал. Въпреки че от силиконови цици до надуваема кукла стъпката е много малка.
23:25 08.09.2026
4 Има хубави очи
Коментиран от #5
23:28 08.09.2026
5 Пардон,
До коментар #4 от "Има хубави очи":Фамилия
23:30 08.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Яко бели
23:50 08.09.2026
8 Коста
До коментар #2 от "Лама Кифла":Всеки мъж би искал. А ти кавалите ли искаш да смучеш?
23:51 08.09.2026