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Сексапилната Мария Луиза Якобели блести на пистата на Формула 1

Сексапилната Мария Луиза Якобели блести на пистата на Формула 1

8 Септември, 2026 23:12 675 8

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  • формула 1-
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  • социални мрежи-
  • спортни новини

Италианската спортна журналистка събира овации в социалните мрежи с нова визия

Сексапилната Мария Луиза Якобели блести на пистата на Формула 1 - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Мария Луиза Якобели, добре познато лице от спортните екрани, този път изненада почитателите си не от футболното игрище, а от бляскавата писта на Формула 1 в Италия. Очарователната журналистка, която обикновено отразява най-горещите спортни събития, се появи на старта на престижното автомобилно състезание и мигновено прикова вниманието на всички присъстващи.

Снимката на Мария Луиза, публикувана в нейния Инстаграм профил, предизвика истински фурор сред нейните над 5 милиона последователи. Само за броени часове постът ѝ събра хиляди харесвания и коментари, изпълнени с възхищение и комплименти. Очевидно е, че харизматичната брюнетка умее да вдъхновява аудиторията си не само с професионализъм, но и с неподражаем стил.

Мария Луиза Якобели доказва, че спортната страст няма граници – независимо дали е на стадиона, или на пистата, тя винаги успява да бъде в центъра на вниманието. Със своята енергия и чар, журналистката продължава да печели сърцата на феновете, които с нетърпение очакват следващите ѝ изяви, както на живо, така и в социалните мрежи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор
    Добре е. Има цици.

    Коментиран от #2

    23:14 08.09.2026

  • 2 Лама Кифла

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    що, искаш да те кърми ли

    Коментиран от #3, #8

    23:20 08.09.2026

  • 3 Евгени от Алфапласт

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лама Кифла":

    По принцип, да, не бих отказал. Въпреки че от силиконови цици до надуваема кукла стъпката е много малка.

    23:25 08.09.2026

  • 4 Има хубави очи

    2 0 Отговор
    И още по-хубава фамлия

    Коментиран от #5

    23:28 08.09.2026

  • 5 Пардон,

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Има хубави очи":

    Фамилия

    23:30 08.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Яко бели

    1 0 Отговор
    Има тая Якобели!

    23:50 08.09.2026

  • 8 Коста

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лама Кифла":

    Всеки мъж би искал. А ти кавалите ли искаш да смучеш?

    23:51 08.09.2026

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