Холанд блести с два гола и носи триумф на Манчестър Сити срещу Порто

Манчестър Сити даде силна заявка за успех в тазгодишното издание на Шампионската лига, след като надделя с 2:0 над Порто на стадион "Ещадио до Драгао". Вълнуващият сблъсък бе ръководен от полския рефер Шимон Марчиняк, а английският шампион демонстрира класа и самочувствие през цялата среща.

Ерлинг Холанд отново доказа защо е сред най-опасните нападатели в Европа. Норвежецът откри резултата малко след почивката – в 47-ата минута, когато засече с глава прекрасно центриране на Енцо Фернандес и не остави шанс на стража на домакините Диого Коща.

В самия край на двубоя, в първата минута на добавеното време, Райън Аит-Нури проби по десния фланг и подаде на Холанд, който с хладнокръвен удар с десния крак оформи крайното 2:0.

Въпреки поражението, вратарят на Порто Диого Коща заслужава аплодисменти. Той се отличи с цели седем спасявания и на няколко пъти отчая нападателите на "гражданите". Ако не бяха неговите блестящи намеси, резултатът можеше да бъде далеч по-изразителен в полза на гостите.

С този успех Манчестър Сити стартира по мечтан начин участието си в груповата фаза на турнира. Тимът на Пеп Гуардиола демонстрира отлична форма и амбиция за нов европейски пробив. Порто, от своя страна, ще трябва да търси реванш в следващите си мачове, ако иска да запази шансовете си за продължаване напред.