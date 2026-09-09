Арина Сабаленка продължава победния си марш към нова титла на US Open

Арина Сабаленка, която оглавява световната ранглиста в женския тенис, демонстрира за пореден път непреклонния си дух и класа на Откритото първенство на САЩ. В напрегнат четвъртфинален сблъсък, белоруската шампионка се наложи над Линда Носкова с резултат 7:6(1), 3:6, 7:6(7), осигурявайки си място сред най-добрите четири за шести пореден път в Ню Йорк.

Сабаленка стартира уверено и бързо поведе с 5:2 в първия сет, но чехкинята Носкова не се предаде и изравни резултата при 5:5. В последвалия тайбрек обаче опитът и хладнокръвието на световната №1 си казаха думата – Арина спечели убедително с 7:1 точки.

Втората част донесе нова доза емоции. Носкова успя да пробие сервиса на Сабаленка в шестия гейм и след това затвори сета с 6:3, връщайки интригата в мача.

Решителният трети сет се превърна в истински спектакъл за зрителите. Въпреки че изоставаше с 2:4, Сабаленка показа характер и обърна развоя до 5:4. В драматичния тайбрек тя реализира първия си мачбол и триумфира с 10:7 точки.

С този успех Арина Сабаленка удължи впечатляващата си победна серия на US Open до 18 поредни мача. Следващото ѝ препятствие по пътя към трета поредна титла ще бъде победителката от изцяло американския дуел между Джесика Пегула и Ема Наваро.