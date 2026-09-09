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Спортът по ТВ в сряда (9 септември)

9 Септември, 2026 08:06 564 1

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Футбол, тенис, волейбол и снукър в ефира днес

Спортът по ТВ в сряда (9 септември) - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

08.00 Тенис: Открито първенство на САЩ - Евроспорт 1

15.00 Снукър: Инглиш оупън, втори кръг - Евроспорт 2

18.30 Футбол: Суперкупа / Левски – ЦСКА - Диема спорт

18.45 Тенис: Открито първенство на САЩ - Евроспорт 1

19.00 Волейбол: България – Северна Македония - МАХ One

19.45 Футбол: Барселона – Фейенорд - бТВ Екшън

19.45 Футбол: Щутгарт – Викинг - Ринг тв

21.00 Снукър: Инглиш оупън, втори кръг - Евроспорт 2

21.00 Футбол: Ал Насър – Абха - МАХ Спорт 4

22.00 Футбол: Челси – Лийдс - Диема спорт 2

22.00 Футбол: Наполи – Арсенал - бТВ Екшън

22:00 Футбол: Ливърпул - Атлетико Мадрид - Ринг тв

22.00 Футбол: Чарлтън – Куинс Парк Рейнджърс - Диема спорт 3


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