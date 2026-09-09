Спортът по ТВ в сряда (9 септември)

08.00 Тенис: Открито първенство на САЩ - Евроспорт 1
15.00 Снукър: Инглиш оупън, втори кръг - Евроспорт 2
18.30 Футбол: Суперкупа / Левски – ЦСКА - Диема спорт
18.45 Тенис: Открито първенство на САЩ - Евроспорт 1
19.00 Волейбол: България – Северна Македония - МАХ One
19.45 Футбол: Барселона – Фейенорд - бТВ Екшън
19.45 Футбол: Щутгарт – Викинг - Ринг тв
21.00 Снукър: Инглиш оупън, втори кръг - Евроспорт 2
21.00 Футбол: Ал Насър – Абха - МАХ Спорт 4
22.00 Футбол: Челси – Лийдс - Диема спорт 2
22.00 Футбол: Наполи – Арсенал - бТВ Екшън
22:00 Футбол: Ливърпул - Атлетико Мадрид - Ринг тв
22.00 Футбол: Чарлтън – Куинс Парк Рейнджърс - Диема спорт 3
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1 Банско
08:09 09.09.2026