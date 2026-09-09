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Гьозтепе изолира вратаря Лука Гугешашвили след буря в социалните мрежи

Гьозтепе изолира вратаря Лука Гугешашвили след буря в социалните мрежи

9 Септември, 2026 08:51 1 131 2

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Дисциплинарна мярка за грузинския страж след емоционален пост и слабо представяне срещу Газиантеп

Гьозтепе изолира вратаря Лука Гугешашвили след буря в социалните мрежи - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вратарят на Гьозтепе Лука Гугешашвили се оказа в центъра на истинска буря, след като клубът от Измир го изолира от първия състав. Причината – не само разочароващото му представяне при загубата с 2:4 от Газиантеп в четвъртия кръг на турската Суперлига, но и последвалият му емоционален изблик в социалните мрежи.

Ръководството на Гьозтепе реагира светкавично. Официално бе обявено, че срещу 27-годишния грузинец е стартирано дисциплинарно производство. До приключване на разследването Гугешашвили ще тренира индивидуално, далеч от съотборниците си, които се подготвят под ръководството на Станимир Стоилов. Клубът подчерта, че държи обществеността информирана за развитието на случая.

След като бе заменен още на полувремето заради неубедителна игра, Гугешашвили публикува в Instagram страстно послание. В него той защити себе си и отдадеността си към отбора, но отправи и остри думи към част от феновете, които според него не подкрепят истински клуба.

„Животът е дълъг, а светът е малък. Един ден ще се срещнем…“, написа вратарят, намеквайки за напрежение между него и критиците.

Гугешашвили, който пристигна в Гьозтепе под наем от гръцкия ПАОК, допусна цели 11 гола в първите си четири мача. Това, в комбинация с последните събития, поставя под въпрос бъдещето му в турския клуб.

Случаят предизвика широк отзвук сред феновете и футболната общественост в Турция. Докато някои защитават правото на играча да изрази емоциите си, други смятат, че подобни изказвания вредят на имиджа на отбора.


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