Джесика Пегула с исторически полуфинал в Ню Йорк

Джесика Пегула, третата поставена в основната схема на Откритото първенство на САЩ по тенис, показа завидна устойчивост и обърна мача срещу сънародничката си Ема Наваро. След като загуби първия сет с 3:6, Пегула намери сили да се върне в играта и триумфира с 6:4, 6:3, осигурявайки си място сред най-добрите четири.

С този успех 32-годишната Пегула се превърна в най-възрастната тенисистка в Оупън-ерата, достигнала два полуфинала от Големия шлем в рамките на една година – постижение, което тя реализира за първи път в своята кариера. След силното си представяне на Australian Open през януари, сега тя е само на една крачка от финала и в Ню Йорк.

В следващия кръг Пегула ще се изправи срещу световната номер 1 и двукратна шампионка на US Open Арина Сабаленка. Двете ще премерят сили за трети пореден път на полуфинал или по-късно в турнира – рядко срещано съперничество в историята на женския тенис. Сабаленка, която елиминира шампионката от "Уимбълдън" Линда Носкова след драматичен трисетов двубой, има предимство в преките срещи, но Пегула е решена да вземе реванш за пораженията си през последните две години.

„Съперничеството ни с Арина е истинско предизвикателство и ми носи удоволствие да го наблюдавам и изживявам. Тя ме спираше по пътя ми през последните години, но вярвам, че сега е моментът да направя решителната крачка напред“, сподели Пегула след победата си.