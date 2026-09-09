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Огнян Младенов поема кормилото на ЦСКА 1948

Огнян Младенов поема кормилото на ЦСКА 1948

9 Септември, 2026 12:28 458 2

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  • александър александров-
  • алвеша-
  • efbet лига-
  • първа лига

Промяна на върха: Младенов наследява Алвеша

Огнян Младенов поема кормилото на ЦСКА 1948 - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Огнян Младенов официално е назначен за старши треньор на ЦСКА 1948. Решението бе обявено от ръководството на клуба, което изрази увереност в способностите на новия наставник. Младенов заема мястото на Александър Александров – Алвеша, под чието ръководство бе част от треньорския екип през изминалия сезон.

След впечатляващия сезон 2025/26, в който ЦСКА 1948 достигна до сребърните медали в efbet Лига и остави ярка следа в европейските турнири, Огнян Младенов получава възможността да изведе отбора към нови върхове. Досегашният помощник-треньор вече ще носи цялата отговорност за представянето на "червените" на родната и международната сцена.

"Пожелаваме му успех и много победи начело на ЦСКА!", гласи официалното съобщение от клуба, изпълнено с оптимизъм и вяра в бъдещите успехи под ръководството на Младенов.


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  • 1 ЯнБибиян

    0 0 Отговор
    въъъъх, баш майстор намериха .........

    12:35 09.09.2026

  • 2 Някой

    0 0 Отговор
    Успех! И на Алвеша нататък. Недостатъците на ЦСКА 1948 бе, че в тежките мачове почват да играят чак след като почнат да губят - същото с Панатинайкос. С Левски по едно време бе 1:9 удара, но завърши 7:13 и с повече корнери и други неща. Иначе правилно се опитваше Алвеша да контролира и променя мачове. Само че последните треньори се задържат около 27 мача.

    12:44 09.09.2026

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