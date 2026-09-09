Огнян Младенов поема кормилото на ЦСКА 1948

Огнян Младенов официално е назначен за старши треньор на ЦСКА 1948. Решението бе обявено от ръководството на клуба, което изрази увереност в способностите на новия наставник. Младенов заема мястото на Александър Александров – Алвеша, под чието ръководство бе част от треньорския екип през изминалия сезон.

След впечатляващия сезон 2025/26, в който ЦСКА 1948 достигна до сребърните медали в efbet Лига и остави ярка следа в европейските турнири, Огнян Младенов получава възможността да изведе отбора към нови върхове. Досегашният помощник-треньор вече ще носи цялата отговорност за представянето на "червените" на родната и международната сцена.

"Пожелаваме му успех и много победи начело на ЦСКА!", гласи официалното съобщение от клуба, изпълнено с оптимизъм и вяра в бъдещите успехи под ръководството на Младенов.