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Левски изненадва феновете: Новият стадион ще бъде още по-голям

Левски изненадва феновете: Новият стадион ще бъде още по-голям

9 Септември, 2026 15:00 1 063 7

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  • стадион георги аспарухов-
  • атанас бостанджиев

Очаква се капацитетът на „Герена“ да надмине първоначалните прогнози

Левски изненадва феновете: Новият стадион ще бъде още по-голям - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Новият стадион на Левски ще предложи значително повече седящи места от първоначално обявеното. След като през април бе представен официалният проект, феновете очакваха капацитет от 24 718 зрители според българските стандарти и 23 032 по изискванията на УЕФА. Оказва се обаче, че ръководството на клуба е решило да надгради амбициите си.

Не само футболните срещи ще се радват на разширения капацитет. При провеждане на големи концерти и други грандиозни прояви, модерното съоръжение ще може да приеме до 40 000 души – истински празник за почитателите на музиката и спорта.

Според източници, близки до клуба, в последните дни е обсъждан вариант за увеличаване на броя на седящите места. Новият диапазон варира между 28 000 и 33 000 седалки – значително повече от първоначалните планове. Точната цифра ще бъде обявена съвсем скоро, като се очаква официално изявление от ръководството на Левски, съобщава Блиц.

Новият собственик на „сините“ – Атанас Бостанджиев, е дал зелена светлина на идеята за по-голям стадион, въпреки че това ще доведе до по-високи инвестиции в изграждането на модерното съоръжение „Георги Аспарухов“. Решението е посрещнато с ентусиазъм от феновете, които с нетърпение очакват да видят новия дом на любимия си отбор.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джихади Йово

    8 9 Отговор
    За големи говеда - голям стадион! :)))

    Коментиран от #6

    15:13 09.09.2026

  • 2 Сираков

    5 4 Отговор
    Като Бернабеу ще бъде

    15:14 09.09.2026

  • 3 Тити на Кака

    10 2 Отговор
    Никаква изненада няма за феновете, ФК Левски строи нов стадион на всеки 2-3 години.
    И всеки път е все по-красив и по-голям.
    Така е от поне 2001 година.

    15:26 09.09.2026

  • 4 Видял

    4 6 Отговор
    Голям отбор,голям стадион.Малък отбор,червен стадион,че и малък.И довечера си знаете:тройка с гарнитура.

    15:34 09.09.2026

  • 5 Трол

    6 1 Отговор
    Ще бъде нещо подобно на бившия угоителен комплекс в Тръстеник.

    15:41 09.09.2026

  • 6 да им го

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Джихади Йово":

    полапваш на големите!

    15:44 09.09.2026

  • 7 трагедия

    2 0 Отговор
    Клуб от чужденци със спонсор от хазарт който рекламират.

    16:16 09.09.2026

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