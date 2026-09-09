Левски изненадва феновете: Новият стадион ще бъде още по-голям

Новият стадион на Левски ще предложи значително повече седящи места от първоначално обявеното. След като през април бе представен официалният проект, феновете очакваха капацитет от 24 718 зрители според българските стандарти и 23 032 по изискванията на УЕФА. Оказва се обаче, че ръководството на клуба е решило да надгради амбициите си.

Не само футболните срещи ще се радват на разширения капацитет. При провеждане на големи концерти и други грандиозни прояви, модерното съоръжение ще може да приеме до 40 000 души – истински празник за почитателите на музиката и спорта.

Според източници, близки до клуба, в последните дни е обсъждан вариант за увеличаване на броя на седящите места. Новият диапазон варира между 28 000 и 33 000 седалки – значително повече от първоначалните планове. Точната цифра ще бъде обявена съвсем скоро, като се очаква официално изявление от ръководството на Левски, съобщава Блиц.

Новият собственик на „сините“ – Атанас Бостанджиев, е дал зелена светлина на идеята за по-голям стадион, въпреки че това ще доведе до по-високи инвестиции в изграждането на модерното съоръжение „Георги Аспарухов“. Решението е посрещнато с ентусиазъм от феновете, които с нетърпение очакват да видят новия дом на любимия си отбор.