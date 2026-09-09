Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лионел Скалони е пред раздяла с Аржентина, федерацията се опитва да го разубеди

Лионел Скалони е пред раздяла с Аржентина, федерацията се опитва да го разубеди

9 Септември, 2026 22:59 423 0

  • лионел скалони-
  • аржентина-
  • футбол

48-годишният специалист обмисля да не подновява договора си, който изтича на 30 декември

Лионел Скалони е пред раздяла с Аржентина, федерацията се опитва да го разубеди - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Националният отбор на Аржентина може да има нов треньор през следващата година, след като селекционерът Лионел Скалони обмисля да напусне поста си.

Според журналистката Вероника Брунати, настоящият наставник на „гаучосите“ е споделил пред президента на Аржентинската футболна асоциация (АФА) Клаудио Тапия, че се чувства „много уморен“. 48-годишният специалист обмисля да не подновява договора си, който изтича на 30 декември.

От АФА се опитват да убедят Скалони да остане начело на тима, но бъдещето му все още не е ясно. Той води националния отбор от 2018 г. насам, като под негово ръководство Аржентина спечели световната титла през 2022 г.

Същевременно, от футболната асоциация обмислят да поканят Лионел Меси на един от следващите мачове на националния отбор, за да му бъде отдадена специална почит, след като наскоро той обяви оттеглянето си от "албиселесте".


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове