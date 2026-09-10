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Всички резултати и голмайстори в Шампионската лига

Всички резултати и голмайстори в Шампионската лига

10 Септември, 2026 06:18 935 0

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Ливърпул и Арсенал постигнаха трудни победи

Всички резултати и голмайстори в Шампионската лига - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Още 6 срещи от първия кръг на основната фаза в Шампионска лига се изиграха снощи по европейските терени.

В 19:45 стартираха два много интерени сблъсъци като фаворитите Барселона и Щутгарт постигнаха комфортни успехи в своите срещи.

В късните двубои Ливърпул и Арсенал постигнаха трудни победи съответно срещу Атлетико Мадрид и Наполи. ПСЖ се позабавлява и разгроми Слован Братислава, а Спортинг се наложи над Галатасарай.

Резултати и голмайстори в Шампионска лига сряда вечер:

Барселона – Фейенорд 5:1
1:0 Рафиня 3`, 2:0 Карим Адейеми 22`, 3:0 Рафиня 57`, 4:0 Ламин Ямал 77`, 4:1 Сем Стайн 82`, 5:1 Габриел Жезус 85`

Щутгарт - Викинг 3:1
1:0 Ермедин Демирович, 1:1 Златко Трипич 22`, 2:1 Ермедин Демирович 26`, 3:1 Ермедин Демирович 32`

Ливърпул – Атлетико Мадрид 2:1
0:1 Маркос Йоренте 17`, 1:1 Доминик Собослай 41`, 2:1 Алексис Мак Алистър 50`

Наполи – Арсенал 0:1
0:1 Мартин Йодегор 75`

ПСЖ – Слован Братислава 6:1
1:0 Усман Дембеле 17`, 2:0 Усман Дембеле 23`, 3:0 Феран Торес 31`, 4:0 Феран Торес 47`, 5:0 Феран Торес 57`, 5:1 Сюлейман Камара 58`, 6:1 Фабин Руис 87`

Спортинг Лисабон – Галатасарай 3:1
0:1 Гонсало Инасио (авг) 5`, 1:1 Жени Катамо 27`, 2:1 Луис Суарес (д) 57`, 3:1 Родриго Саласар63`


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