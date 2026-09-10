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Спортът по ТВ в четвъртък (10 септември)

Спортът по ТВ в четвъртък (10 септември)

10 Септември, 2026 06:21 643 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (10 септември) - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

05.00 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

15.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

15.45 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 18, мъже Евроспорт 1

16.00 Волейбол, Полша – Португалия Би Ти Ви Екшън

19.45 Фенербахче – Рома МАХ Спорт 3

19.45 ПСВ Айъндховен – Шахтьор Би Ти Ви Екшън

20.00 Волейбол, Турция – Германия МАХ Спорт 2

21.00 Ал Таавон – Ал Хилал МАХ Спорт 1

21.00 Снукър: Инглиш оупън, трети кръг Евроспорт 2

22.00 Комо – Лайпциг МАХ Спорт 3

22.00 Славия – Ланс МАХ Спорт 4

22.00 Манчестър Юнайтед – Сабах Би Ти Ви Екшън

22.00 Байерн – Бодьо Глимт Ринг

22.00 Стивънидж – Лутън Диема спорт 2

22.05 Волейбол, Италия – Швеция МАХ Спорт 2

01.30 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 1

03.30 Индепендиенте дел Вале – Фламенго МАХ Спорт 4


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