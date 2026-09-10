Спортът по ТВ в четвъртък (10 септември)

05.00 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
15.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1
15.45 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 18, мъже Евроспорт 1
16.00 Волейбол, Полша – Португалия Би Ти Ви Екшън
19.45 Фенербахче – Рома МАХ Спорт 3
19.45 ПСВ Айъндховен – Шахтьор Би Ти Ви Екшън
20.00 Волейбол, Турция – Германия МАХ Спорт 2
21.00 Ал Таавон – Ал Хилал МАХ Спорт 1
21.00 Снукър: Инглиш оупън, трети кръг Евроспорт 2
22.00 Комо – Лайпциг МАХ Спорт 3
22.00 Славия – Ланс МАХ Спорт 4
22.00 Манчестър Юнайтед – Сабах Би Ти Ви Екшън
22.00 Байерн – Бодьо Глимт Ринг
22.00 Стивънидж – Лутън Диема спорт 2
22.05 Волейбол, Италия – Швеция МАХ Спорт 2
01.30 Тенис : Открито първенство на САЩ Евроспорт 1
03.30 Индепендиенте дел Вале – Фламенго МАХ Спорт 4
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