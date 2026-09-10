Чиро Имобиле поема нова роля в италианския футбол

След като само преди няколко седмици Чиро Имобиле официално обяви края на своята впечатляваща футболна кариера, днес той вече поема ново предизвикателство. Италианската футболна федерация (FIGC) съобщи, че именитият нападател ще бъде отговорник на делегацията на националния отбор на Италия до 16 години. Така Имобиле ще има възможност да предаде своя безценен опит на най-младите надежди на "скуадра адзура".

През годините Чиро Имобиле се превърна в истинска икона на италианския футбол. 36-годишният нападател е носил екипите на редица престижни клубове като Ювентус, Лацио, Борусия Дортмунд, Севиля и още много други. С националната фланелка той изигра 57 мача, в които реализира 17 гола и подаде за още 8 попадения. Кулминацията в кариерата му безспорно бе триумфът на Евро 2020, когато Италия се изкачи на европейския връх.

"Дойде моментът да върна на футбола част от това, което той ми даде през годините. Работата с младите е невероятна възможност – шанс да се завърна към играта и да споделя наученото както на терена, така и извън него. Вярвам, че опитът има истинска стойност, когато се предава на тези, които тепърва започват своя път в редиците на 'адзурите'. Благодаря на президента Джовани Малаго за доверието. Завръщането ми в Коверчано ще бъде изключително емоционално преживяване", сподели развълнуваният Имобиле пред официалния сайт на федерацията.

Любопитен факт е, че легендарният вратар Джанлуиджи Буфон също заема подобна позиция, но при мъжкия национален тим на Италия. Така двете големи фигури на италианския футбол ще работят рамо до рамо за бъдещето на "скуадра адзура", вдъхновявайки както настоящите, така и бъдещите звезди на страната.