Новини
Спорт »
Световен футбол »
Чиро Имобиле поема нова роля в италианския футбол

Чиро Имобиле поема нова роля в италианския футбол

10 Септември, 2026 22:46 380 0

  • чиро имобиле-
  • футболна кариера-
  • италианската футболна федерация-
  • figc-
  • националния отбор-
  • италия-
  • скуадра адзура-
  • ювентус-
  • лацио-
  • борусия дортмунд

Бившият голмайстор на "адзурите" започва нова глава като лидер на юношеския национален отбор до 16 години

Чиро Имобиле поема нова роля в италианския футбол - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

След като само преди няколко седмици Чиро Имобиле официално обяви края на своята впечатляваща футболна кариера, днес той вече поема ново предизвикателство. Италианската футболна федерация (FIGC) съобщи, че именитият нападател ще бъде отговорник на делегацията на националния отбор на Италия до 16 години. Така Имобиле ще има възможност да предаде своя безценен опит на най-младите надежди на "скуадра адзура".

През годините Чиро Имобиле се превърна в истинска икона на италианския футбол. 36-годишният нападател е носил екипите на редица престижни клубове като Ювентус, Лацио, Борусия Дортмунд, Севиля и още много други. С националната фланелка той изигра 57 мача, в които реализира 17 гола и подаде за още 8 попадения. Кулминацията в кариерата му безспорно бе триумфът на Евро 2020, когато Италия се изкачи на европейския връх.

"Дойде моментът да върна на футбола част от това, което той ми даде през годините. Работата с младите е невероятна възможност – шанс да се завърна към играта и да споделя наученото както на терена, така и извън него. Вярвам, че опитът има истинска стойност, когато се предава на тези, които тепърва започват своя път в редиците на 'адзурите'. Благодаря на президента Джовани Малаго за доверието. Завръщането ми в Коверчано ще бъде изключително емоционално преживяване", сподели развълнуваният Имобиле пред официалния сайт на федерацията.

Любопитен факт е, че легендарният вратар Джанлуиджи Буфон също заема подобна позиция, но при мъжкия национален тим на Италия. Така двете големи фигури на италианския футбол ще работят рамо до рамо за бъдещето на "скуадра адзура", вдъхновявайки както настоящите, така и бъдещите звезди на страната.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове