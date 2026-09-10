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Равенство в Истанбул: Рома и Фенербахче не излъчиха победител

Равенство в Истанбул: Рома и Фенербахче не излъчиха победител

10 Септември, 2026 21:49 277 0

  • фенербахче-
  • рома-
  • основната фаза-
  • шампионската лига

Двата тима си размениха по едно полувреме и завършиха 1:1 в Шампионската лига

Равенство в Истанбул: Рома и Фенербахче не излъчиха победител - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Фенербахче прие Рома в първия си двубой от основната фаза на Шампионската лига. Италианският тим започна срещата с увереност и контролираше събитията на терена през първите 45 минути. Въпреки че головите положения бяха рядкост, Пауло Дибала пропусна златен шанс да открие резултата в 21-ата минута, след като не успя да преодолее стража на домакините Едерсон в ситуация „очи в очи“. Търпението на „вълците“ бе възнаградено в 39-ата минута, когато Браян Кристанте демонстрира хладнокръвие и техника, овладявайки подаване от Дониел Мален на границата на наказателното поле и с премерен удар изпрати топката в мрежата на Фенербахче – 0:1.

Втората част предложи коренно различна картина. Фенербахче излезе преобразен и още в 48-ата минута върна интригата. Мейсън Грийнууд изведе Арчи Браун в наказателното поле, а младият нападател с изящен прехвърлящ удар изравни резултата, предизвиквайки бурна радост по трибуните.

Домакините продължиха да натискат, а Ведат Муриджи бе близо до пълен обрат с далечен шут, който профуча на сантиметри над напречната греда.

В 69-ата минута съдията отсъди дузпа за Рома, но след намесата на ВАР решението бе отменено, оставяйки гостите разочаровани.

В заключителните минути напрежението по терена се покачи. Нейтън Аке от Фенербахче се извиси след центриране от статично положение и нанесе мощен удар с глава, но топката срещна напречната греда, лишавайки турския тим от победен гол.

До последния съдийски сигнал двата отбора не успяха да създадат нови чисти положения и така срещата завърши при резултат 1:1.


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