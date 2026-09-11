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Отложиха мача от 10-ия кръг между Левски и Лудогорец

Отложиха мача от 10-ия кръг между Левски и Лудогорец

11 Септември, 2026 18:43 495 2

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  • лига европа

Футболната среща между столичани и разградчани се мести заради европейски ангажименти

Отложиха мача от 10-ия кръг между Левски и Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Голямото дерби между Левски и Лудогорец, което трябваше да се проведе в рамките на 10-ия кръг на българската efbet Лига, няма да се състои по план. Българският футболен съюз официално обяви, че двубоят се отлага, след като "сините" от София се възползваха от правото си да поискат промяна в календара заради участието си в основната фаза на Лига Европа.

Решението е взето на база чл. 44, ал. 1, буква „а“, т. 4 от Наредбата за първенствата и турнирите на БФС. Според регламента, всеки български клуб, който се състезава в основната фаза на европейски клубен турнир, има възможност да отложи един мач от вътрешното първенство. Левски се възползва от тази опция, а БФС уважи искането им.

Първоначално срещата между Левски и Лудогорец бе насрочена за 20 септември 2026 г. от 20:30 ч. на стадион „Георги Аспарухов“. Новата дата за провеждане на сблъсъка ще бъде обявена допълнително, като се очаква тя да бъде съобразена с натоварения график на двата тима.


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ТОВА ГО МОЖЕ

    4 0 Отговор
    Само нашето БФС. Мач у Испания Италия Англия не се отлагат. Наши моми много са се уморили. ИЗЛАГАЦИЯ.

    18:55 11.09.2026

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