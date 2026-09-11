Хуан Куадрадо си тръгва от Европа

След близо двадесет години, изпълнени с незабравими мигове и трофеи по европейските терени, Хуан Куадрадо официално обяви края на своето приключение на Стария континент. 38-годишният полузащитник се завръща в родната Колумбия, където ще облече екипа на Мийонариос – клуб, който ще бъде новата сцена за неговия талант и опит.

В емоционална публикация в Instagram, Куадрадо сподели своите чувства и признателност към всички, които са били част от неговото европейско пътешествие. „Почти две десетилетия в Европа… думите не стигат. Благодаря на всеки клуб, който ми даде шанс да се развивам – не само като футболист, но и като човек. Особено признателен съм на Ювентус, където прекарах най-значимите години от кариерата си. Италия, ти винаги ще останеш в сърцето ми. Поглеждайки назад към всички тези спомени, осъзнавам колко благословен съм бил“, написа Куадрадо.

Кариерата на бившия национал на Колумбия премина през някои от най-големите клубове на Европа. В Англия той защитаваше цветовете на Челси, а в Италия остави следа в цели седем отбора: Удинезе, Лече, Фиорентина, Ювентус, Интер, Аталанта и Пиза. Най-яркият му период бе с екипа на „Старата госпожа“, където между 2015 и 2023 година изигра впечатляващите 314 мача, реализира 23 гола и спечели пет шампионски титли в Серия А, четири Купи на Италия и две Суперкупи.