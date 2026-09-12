Ламин Ямал и приятелката му осиновиха две кученца (СНИМКИ+ВИДЕО)

Ламин Ямал и приятелката му Инес Гарсия осиновиха две кученца от породата голдън ретрийвър. Двойката сподели поредица от снимки и видеа с новите си любимци.

Влюбените се появиха за първи път заедно през пролетта на 2026 г. и официално потвърди връзката си по време на тържествата на Барселона през май.