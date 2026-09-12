Ламин Ямал и приятелката му осиновиха две кученца (СНИМКИ+ВИДЕО)

Ламин Ямал и приятелката му Инес Гарсия осиновиха две кученца от породата голдън ретрийвър. Двойката сподели поредица от снимки и видеа с новите си любимци.
Влюбените се появиха за първи път заедно през пролетта на 2026 г. и официално потвърди връзката си по време на тържествата на Барселона през май.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Той кучета на заем
20:07 12.09.2026
2 Испанска африка
20:08 12.09.2026
3 Дедо
20:10 12.09.2026
4 Кученца не се осиновяват
20:13 12.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 И Киев е Руски
Коментиран от #9
20:26 12.09.2026
7 Ъъъъ
20:30 12.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Йоги
До коментар #6 от "И Киев е Руски":А Крим е български,но си тъп и не знаеш…
20:57 12.09.2026