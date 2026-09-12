Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ламин Ямал и приятелката му осиновиха две кученца (СНИМКИ+ВИДЕО)

Ламин Ямал и приятелката му осиновиха две кученца (СНИМКИ+ВИДЕО)

12 Септември, 2026 20:01 717 9

  • ламин ямал-
  • футбол-
  • барселона-
  • инес гарсия

Влюбените се появиха за първи път заедно през пролетта на 2026 г. и официално потвърди връзката си по време на тържествата на Барселона през май

Ламин Ямал и приятелката му осиновиха две кученца (СНИМКИ+ВИДЕО) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ламин Ямал и приятелката му Инес Гарсия осиновиха две кученца от породата голдън ретрийвър. Двойката сподели поредица от снимки и видеа с новите си любимци.

Влюбените се появиха за първи път заедно през пролетта на 2026 г. и официално потвърди връзката си по време на тържествата на Барселона през май.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Той кучета на заем

    4 3 Отговор
    В Сливен на тези години по 3 пъти се улучват.

    20:07 12.09.2026

  • 2 Испанска африка

    5 3 Отговор
    И тия испанки ще си умешат гена с африканците. В западна Европа дали ще има бели хора след 30 години.

    20:08 12.09.2026

  • 3 Дедо

    4 3 Отговор
    До нас на казаните има бая котки ако търсат могат да дойдат да си наберат

    20:10 12.09.2026

  • 4 Кученца не се осиновяват

    5 3 Отговор
    Защото са домашни любимци, не синове. Или дъщери.

    20:13 12.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И Киев е Руски

    6 2 Отговор
    Що ни занимавате с тия ма.га.и

    Коментиран от #9

    20:26 12.09.2026

  • 7 Ъъъъ

    7 0 Отговор
    Трябвало е маймунки да осиновят! Да се чувства Ламин сред свои!🙉

    20:30 12.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Йоги

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "И Киев е Руски":

    А Крим е български,но си тъп и не знаеш…

    20:57 12.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове