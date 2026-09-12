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ММА звезда облече фланелка на ЦСКА (СНИМКИ)

ММА звезда облече фланелка на ЦСКА (СНИМКИ)

12 Септември, 2026 20:30 498 2

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  • спорт

Състезателката има 16 победи в 16 професионални срещи

ММА звезда облече фланелка на ЦСКА (СНИМКИ) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

ММА звездата Дакота Дичева показа своите клубни пристрастия. Тя се появи с фланелка на ЦСКА с №1 на гърба и името ѝ. Снимките бяха публикувани от лидера на Сектор "Г" Иван Велчев. Като описание към фотосите Кюстендилеца добави "Най-известната фенка на ЦСКА!".

Трябва да отбележим, че дотук състезателката има 16 победи в 16 професионални срещи. В момента Дичева се възстановява от контузия на двете си ръце.


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