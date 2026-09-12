ММА звезда облече фланелка на ЦСКА (СНИМКИ)

ММА звездата Дакота Дичева показа своите клубни пристрастия. Тя се появи с фланелка на ЦСКА с №1 на гърба и името ѝ. Снимките бяха публикувани от лидера на Сектор "Г" Иван Велчев. Като описание към фотосите Кюстендилеца добави "Най-известната фенка на ЦСКА!".

Трябва да отбележим, че дотук състезателката има 16 победи в 16 професионални срещи. В момента Дичева се възстановява от контузия на двете си ръце.