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Борусия Дортмунд с класика срещу Падерборн след страхотни голове

Борусия Дортмунд с класика срещу Падерборн след страхотни голове

12 Септември, 2026 19:30 369 0

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Двубоят беше от третия кръг на германското първенство

Борусия Дортмунд с класика срещу Падерборн след страхотни голове - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Борусия Дортмунд записа трета поредна победа в Бундеслигата, след като се наложи с 3:0 у дома над новака Падерборн. Двубоят беше от третия кръг на германското първенство.

"Жълто-черните" поведоха още в 5-ата минута, след като Фабио Силва беше изведен сам срещу вратаря от Сери Гираси, преодоля го и вкара за 1:0.

До края на първата част два гола на Гираси бяха отменени заради засади.

Десет минути преди края Феликс Нмеча получи подаване от Макси Байер и със страхотен удар вкара за 2:0. В 89-ата минута халфът със странична ножица вкара феноменално попадение за крайното 3:0.

Така вестфалци събраха 9 точки, докато Падерборн е с една.

В друг мач от днес Аугсбург и Байер Леверкузен завършиха наравно 2:2. "Аспирините" поведоха с гол на Кристиан Кофане в 18-ата минута. Баварците направиха бърз обрат през втората част с два гола на Михаел Грегорич. Нападателят изравни в 50-ата минута, а пет по-късно вкара за 2:1.

Байер се спаси от загуба в 89-ата минута след гол на Патрик Шик.

След този мач Аугсбург заема трето място във временното класиране със 7 точки, докато "аспирините" са шести с 4 точки.

В другите мачове от днес Хофенхайм победи Щутгарт с 2:1 у дома, а Айнтрахт се наложи с 3:1 над Майнц като гост. Фрайбург разби Гладбах с 5:0.


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