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ЦСКА 1948 взе успеха над Дунав в 90-та минута

ЦСКА 1948 взе успеха над Дунав в 90-та минута

12 Септември, 2026 21:13 470 1

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Драган Гривич беше героят за "червените"

ЦСКА 1948 взе успеха над Дунав в 90-та минута - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ЦСКА 1948 победи Дунав (Русе) с 2:1 като домакин от 9-ия кръг на efbet Лига. "Червените" стигнаха до успеха в последната минута на редовното време след победен гол на Драган Гривич.

С успеха си ЦСКА 1948 събра 19 точки на третото място, докато Дунав остава на дъното с 4.

Не бяха изминали още 40 секунди от началото на мача, когато Георги Русев центрира в наказателното поле на Дунав Русе, където Атанас Илиев засече топката, но тя срещна левия страничен стълб на вратата на Георги Китанов.

ЦСКА 1948 поведе с 1:0 срещу Дунав в 4-ата минута. Фредерик Масиел надигра Денислав Минчев по десния фланг, а след това центрира в наказателното поле на гостите, където Мамаду Диало надигра по категоричен начин Стоян Предев и вкара топката във вратата на Китанов.

В 5-ата минута Дунав Русе можеше да изравни резултата. Кристиян Бойчев подаде към Радослав Апостолов, който стреля от границата на наказателното на ЦСКА 1948, но Божев внимаваше и успя да спаси.

Веднага след почивката домакините допуснаха груба грешка и загубиха топката в своята половина. Кристиян Бойчев пусна извеждащ пас към Джордан Сейнт-Луис, който беше покрит от Лаша Двали и изскочи сам срещу Божев, след което не пропусна да прати топката във вратата му.

ЦСКА 1948 можеше много бързо да възстанови аванса си в мача. В 51-ата минута Георги Русев подаде към Атанас Илиев, който стреля, но топката срещна напречната греда.

Валиньо вкара гол в 61-ата минута, но попадението не беше зачетено заради засада. Денислав Минчев пусна пас към Валиньо зад гърба на защитата на "червените". Испанецът се оказа по-бърз от Куеяр, а след това стреля, Божев плонжира и докосна топката, но не успя да я избие, тя се удари в левия страничен стълб и влетя във вратата му. Страничният съдия веднага маркира засада, а ВАР дълго време преглеждаше ситуацията преди да потвърди решението на страничния съдия на терен.

В 65-ата минута Браян Собреро стреля опасно, но Китанов плонжира и спаси.

Няколко секунди по-късно пред Огньен Гашевич се откри чудесна възможност в наказателното поле на Дунав и стреля, но Китанов отново беше на мястото си и спаси.

Медина центрира в наказателното поле на Дунав в 67-ата минута, където Атанас Илиев се извиси над своя съперник и стреля с глава, но неточно в аут.

В 78-ата минута Георги Русев центрира в наказателното поле на Дунав, където Елиаш Франко засече топката, но Китанов спаси.

Няколко секунди по-късно Кристиян Бойчев пусна към Джордан Сейнт-Луис, който се измъкна зад гърба на защитата на "червените" и сам срещу Алекс Божев, но ударът му не беше точен.

ЦСКА 1948 отново поведе в резултата в 90-ата минута. Георги Русев центрира в наказателното поле на Дунав, топката се отклони от тялото на Флориан Кребс и срещна напречната греда на вратата на Китанов. След това най-съобразителен бе Драган Гривич, който отблизо не пропусна да вкара.

ЦСКА 1948 - Дунав 2:1
1:0 Диало 4
1:1 Джордан Сейнт-Луис 46
2:1 Гривич 90

Стартови състави:

ЦСКА 1948: Божев, Диего Роман, Ектор Росалес, Лаша Двали, Гашвич, Жул Валентен Мейер, Русев, Масиел, Илиев, Диало, Земземи

Дунав: Китанов, Перес, Предев, Алвеш, Тодоров, Бойчев, Апостолов, Видакович, Джорджан Сейнт-Луис, Минчев, Навасал


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