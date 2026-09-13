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Александър Димитров: На пръв поглед съперниците са преодолими, но не са за подценяване

Александър Димитров: На пръв поглед съперниците са преодолими, но не са за подценяване

13 Септември, 2026 16:30 510 2

  • александър димитров-
  • национален отбор-
  • футбол

Не съм празнувал именно заради Лигата на нациите и това, което ни предстои защото не ми е до празнуване

Александър Димитров: На пръв поглед съперниците са преодолими, но не са за подценяване - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на националния отбор на България Александър Димитров вярва, че най-доброто за него и за тима ни тепърва предстои. Вчера специалистът отпразнува 50-годишния си юбилей. За "лъвовете" предстои участие в Лигата на нациите. В първия си двубой на 26 септември "трикольорите" приемат Люксембург. Тимът ни е в група L, където са и отборите на Исландия и Естония.

"Не съм празнувал именно заради Лигата на нациите и това, което ни предстои защото не ми е до празнуване. И си бях концентриран върху работата, върху наблюдението на нашите играчи, които вчера взеха участие в своите клубове. Но така като се замисля. Това е една възраст, която ти дава една добра основа, гледаш по-философски на нещата, но знам, че оттук нататък по-доброто предстои. И мотивацията ми е и желанието ми за победа, за развитие личностно и за националния отбор да се представя на по-добро ниво е още по-голямо", коментира специалистът пред БТА.

"Всичко, което съм правил, е било свързано с футбола. Моят живот е футбол и това всички, които ме познават, добре го знаят и се съобразяват с това", добави Димитров. След седмица мъжкият ни национален отбор се събира на лагер преди турнира Лигата на нациите.

"Категорично предизвикателството е огромно, защото, както отбелязахте, за първи път се случва това нещо за десет денонощия ние трябва да изиграем четири мача в Лигата на нациите. Четири мача, в които ти трябва да търсиш победата, може би донякъде разширения състав, правилните ротации, дозирането на натоварването, на въвеждането на играчите след възстановяване, въвеждането в ритъм, ще е ключово в този цикъл. Той е много труден, защото, за съжаление, знаем, че нашите играчи трудно поддържат един цикъл през три дни, а сега имаме 3-4-3, т.е. между първите два мача има три дни за възстановяване, между втори и трети е 4, между трети и четвърти отново 3 дни. Това е огромно предизвикателство за нас, огромна отговорност и за играчите", обясни Димитров.

"Много ми се иска българският национален отбор да спре да губи. На пръв поглед съперниците са преодолими, но в никакъв случай не са за подценяване. Би бил един оптимален вариант да започнем с шест точки, работим по него, но след всеки мач, след всеки резултат ние трябва да променяме нашата си стратегия, въпреки че глобално гледаме тези четири мача като един мини-турнир.

Аз получавам ежеседмичен отчет от нашия медицински екип, който комуникира с медицинските екипи по клубовете и знаем състоянието им. Наистина ще ни липсва Десподов. Груев, за щастие, започва да влиза, за него ще вземем в последния момент решение. Под въпрос е все още. Филип Кръстев е контузен. Доминик Янков не е в много добро физическо състояние и той играе с контузии. Имаме доста основни играчи, които ще ни липсват, но ние вярваме на тези играчи, с които работим и знаем, че могат да ги заменят достойно", заяви Александър Димитров, след което коментира и представянето на българските отбори в европейските клубни турнири.

"Колкото повече отбори играят в европейските клубни турнири и колкото по-дълго играят в тях, толкова повече можеш да се сравниш наистина и да придобиеш реална представа за твоето ниво. Защото по някой път тук има объркване. Наистина европейската сцена ти дава една реална оценка върху това какво е моментното ти реално състояние, върху какво трябва да работиш. Поздравявам отборите, които продължават. Една лампичка ни свети на нас, защото и от четирите отбора, които играха тази година, максимум седем-осем български момчета започваха като титуляри. Така че, върху това можем още да поработим и да се надяваме повече български момчета да отговорят на нивото на европейските клубни турнири", подчерта Димитров.


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