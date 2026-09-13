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Спартак Варна и Славия не се победиха в "Овча купел"

Спартак Варна и Славия не се победиха в "Овча купел"

13 Септември, 2026 17:11 404 0

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"Белите" са шести с 11, докато варненци са осми с 10

Спартак Варна и Славия не се победиха в "Овча купел" - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Славия и Спартак (Варна) завършиха 0:0 в мача си от 9-ия кръг на efbet Лига. И двата отбора имаха възможност за гол, но той така и не падна, което донесе по точка и за двата отбора и те остават на пункт разлика в класирането.

"Белите" са шести с 11, докато варненци са осми с 10.

В 12-ата минута Ахмедов спечели въздушното единоборство с бранител на съперника и насочи топката към Антон Иванов. Той навлезе в наказателното поле и стреля, но топката премина покрай десния страничен стълб.

Само няколко минути по-късно Борносузов надскочи всички при изпълнение на корнер, но и неговият опит с глава не намери целта.

Спартак Варна и Славия не се победиха в "Овча купел"

В средата на първото полувреме Томаш Силва отправи удар от далечна дистанция, но Андонов беше на мястото си и се справи със ситуацията.

В 26-ата минута пък Пламен Илиев се намеси решаващо и отрази изстрел на Кристиян Стоянов.

Първият по-добър шанс за второто полувреме дойде в 52-ата минута, когато Илиев спаси удар от дистанция на капитана на Славия Иван Минчев.

Три минути след това Давид Малембана направи непростим пропуск, подарявайки топката на Самуел Майор, който излезе сам срещу вратаря и опита да пусне топката покрай Андонов, който протегна крак и спаси сигурен гол.

Спартак Варна и Славия не се победиха в "Овча купел"

В 78-ата минута резервата Анхел Гомес си нагласи топката на десния крак и стреля от границата на наказателното поле, но ударът му мина покрай дясната греда.

В следващия кръг, който е последен преди паузата за националните отбори, тимът на Ратко Достанич ще приеме ЦСКА 1948 на 18 септември, докато хората на Васил Петров ще домакинствата на Локомотив София ден по-късно.

Стартови състави:

Славия: 99. Иван Андонов, 87. Диего Фераресо, 4. Никола Савич, 5. Давид Малембана, 20. Жордан Варела, 95. Владимир Милетич, 71. Кристиян Стоянов, 73. Иван Минчев, 77. Емил Стоев, 7. Роберто Райчев, 9. Йоан Борносузов;

Спартак (Варна): 23. Пламен Илиев, 4. Борис Иванов, 44. Ангел Грънчов, 45. Джоуи Читоку, 76. Давид Валверде, 19. Самуел Майор, 17. Цветослав Маринов, 82. Томаш Силва, 77. Антон Иванов, 11. Бубакар Хане, 70. Ахмед Ахмедов.


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