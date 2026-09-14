Атанас Бостанджиев говори за целите пред Левски - не пропусна и темата за дълга към Божков

Новият мажоритарен собственик на Левски - Атанас Бостанджиев говори на пресконференция след края на Общото събрание на клуба. Той обяви грандиозни и амбициозни дели пред клуба - да бъде шампион на България всяка година и да се бори за победи в Европа. Той добави, че "сините" ще имат един от най-модерните стадиони на Балканите.

Ето какво сподели Бостанджиев, цитиран от Gong.bg:

"Искам да се обърна към всички фенове и да им благодаря от все сърце за подкрепата и вярата във възможностите на клуба. Това се прави за радостта на всички фенове и приятели. Искам да поканя моите колеги Клаудио и Еду в Борда на директорите. Целта е една - да направим Левски на едно много високо европейско ниво, да побеждаваме и да бъдем шампиони в България всеки път. Да се борим достойно за победи всяка година в УЕФА. Това е амбициозна цел, но съм напълно убеден, че имаме всичко, което ни трябва като експертиза и фенове база тази цел да стане реалност. Това няма да е процес, който ще трае един ден или един месец. Това ще е процес, в който клубът ще гради и ще се подобрява. Задачата е да направим уникална структура, уникален отбор и да защитим историята, която има. Това става с много работа и правилните експерти. Трябва да устоявам на трудните моменти. Със сигурност такива ще има. Призовавам цялата фенове база да има търпение. Ще направим всичко по силите си тази цел да стане реалност.

Днес ще представим и първия стадий в инвестицията на клуба в стадиона. Аз съм много развълнуван от това, че най-накрая Левски ще има стадион и база, който ще бъде един от най-модерните стадиони на Балканите. Ще вдигнем нивото на спорта в България на европейско ниво, както заслужаваме всички ние тук", каза Бостанджиев.

"В момента завършваме идейния проект и започва да се прави детайлен проект. Оценката ще я имаме, когато стане това. Надяваме се това да стане до 2-3 месеца. Имаме пълната готовност да подкрепим бюджета на стадиона. Готови сме за това", добави той.

"Бюджетът на клуба беше 15 млн. евро през миналата година. През тази година бюджетът е между 25 и 28 млн. евро. Сега правим точен разчет. Виждате разтежа от миналата до тази година е доста голям. В тези суми трябва да се реализира инвестицията по дисциплиниран начин", разкри Бостанджиев.

"Инвестицията в бъдещето на този отбор е толкова важна, колкото тази в настоящето. Искам да благодаря на Столична община и държавата за подкрепата и съдийствието, което осигуряват. Имаме план за база за школата. Ще инвестираме да се направи такава база, каквата клубът заслужава. Ще ви разкажем за този проект след няколко седмици или месец. Аз съм много развълнуван за това, както и целият екип", каза още собственикът на Левски.

"Аз съм напълно убеден, че ще изградим този проект, този клуб и ще защитим историята и честта на клуба. Ще го направим още по-добър. Магии няма. Всичко става с ясна визия и стратегия какво искаме да постигнем. Тук го имаме. Имаме и правилния екип от хора, смятам, че сме го събрали. Когато създадем правилните процеси, да нямаме изненади, а всичко да върви като часовник, нещата ще се получат. Въпрос е на търпение и устойчивост, вяра и много труд. Когато съберем тези неща, резултатът ще бъде там. Ще направим всички фенове щастливи".

"Поканихме Еду и Клаудио да дойдат в София. Видяха каква страна сме. Разговорът беше много лесен. Никъде не сме виждали в целия свят такава гореща, ентусиазирана, лоялна фенове база. Това да го чуя от такива специалисти, за мен беше изненада. И аз започнах да разбирам какво богатство е това за клуба. Това ги запали и тях. Всеки специалист със страст, който види проект, който иска да расте, би искал да бъде асоцииран с него. Това е добре и за България, защото привличаме специалисти, качествени хора. Това само може да помогне".

"Оставил съм местното ръководство да се разбере с г-н Божков. Сигурен съм, че ще се намери споразумение", коментира Бостанджиев за претенциите на бившия собственик на Левски Васил Божков.