Спортът по ТВ във вторник (6 октомври)

12.00 Тенис, турнир в Токио, финал МАХ Спорт 3
14.00 Тенис, турнир в Пекин, финал МАХ Спорт 1
15.50 Колоездене: Европейски шампионат в Любляна, смесено отборно Евроспорт 1
17.00 Казахстан – Фарьорски о-ви Диема спорт 3
17.05 Колоездене: Европейски шампионат в Любляна, мъже, часовник Евроспорт 1
19.30 България – Шотландия (младежи) Диема спорт
21.45 Люксембург – България МАХ One
21.45 Англия – Чехия Диема спорт 2
21.45 Хърватия – Испания Диема спорт 3
21.45 Шотландия – Словения Диема спорт
21.45 Естония – Исландия Нова спорт
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