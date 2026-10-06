Спортът по ТВ във вторник (6 октомври)

Удар по скъпите коли "втора ръка" и как новият акциз ще доведе до санкции за България от Брюксел

Лансираните идеи за въвеждане на нов регистрационен налог или акциз върху мощните и скъпи автомобили при тяхната първоначална регистрация у нас за пор ...