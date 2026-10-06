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Спортът по ТВ във вторник (6 октомври)

Спортът по ТВ във вторник (6 октомври)

6 Октомври, 2026 06:16 723 0

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ във вторник (6 октомври) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис, турнир в Токио, финал МАХ Спорт 3

14.00 Тенис, турнир в Пекин, финал МАХ Спорт 1

15.50 Колоездене: Европейски шампионат в Любляна, смесено отборно Евроспорт 1

17.00 Казахстан – Фарьорски о-ви Диема спорт 3

17.05 Колоездене: Европейски шампионат в Любляна, мъже, часовник Евроспорт 1

19.30 България – Шотландия (младежи) Диема спорт

21.45 Люксембург – България МАХ One

21.45 Англия – Чехия Диема спорт 2

21.45 Хърватия – Испания Диема спорт 3

21.45 Шотландия – Словения Диема спорт

21.45 Естония – Исландия Нова спорт


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