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Графа разкри защо е спрял алкохола
  Тема: Известни личности

Графа разкри защо е спрял алкохола

6 Октомври, 2026 07:17 1 477 12

  • графа-
  • владимир ампов-
  • алкохол-
  • нова книга-
  • мария ампова

Владимир Ампов казва, че промяната е подобрила концентрацията и съня му

Графа разкри защо е спрял алкохола - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Владимир Ампов – Графа е спрял напълно алкохола преди близо две години. Певецът разказва, че решението дошло изненадващо – един ден просто решил да не пие повече.

„Отказах алкохола!“

По думите на Графа промяната се е отразила осезаемо на ежедневието му. Той споделя, че се чувства по-добре, концентрацията му се е подобрила, а сънят му е станал по-качествен.

Музикантът говори и за вътрешния баланс, който е открил през последните години. По думите му сега се радва повече на малките неща в живота.

Книгата ще включва интервю с покойния му баща

Графа подготвя книга, в която е включено последното интервю на покойния му баща. Певецът определя материала като особено ценен за него, защото му позволява да погледне на себе си през очите на баща си.

Изданието няма да бъде обикновена автобиография. В него музикантът е решил да покаже и неудобните моменти, грешките и ситуациите, в които не се е представял в най-добрата си светлина.

Сред темите са семейството му, съпругата му Мария и важни моменти от над 20-годишния му творчески път.

Източници: marica.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    6 3 Отговор
    Вероятно щото алкохола е свършил и няка откъде да си вземе в 3 часа сутринта😂😂😂

    07:19 06.10.2026

  • 2 Сега

    15 4 Отговор
    да спре и да се показва !

    07:21 06.10.2026

  • 3 штото

    7 4 Отговор
    после го боляло д-то

    07:23 06.10.2026

  • 4 Тази

    10 5 Отговор
    "новина" трябва ли да интерсува някого? Този има по пет човека на концерт, затова излиза пиян на всяко свое участие.

    07:23 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Графиня Алкохолина

    6 4 Отговор
    Заради акциза и глобите вероятно.

    07:28 06.10.2026

  • 7 0407

    7 2 Отговор
    това е на добро..."белким"....измислиш 3 ноти ,ама да са с хармония......

    07:33 06.10.2026

  • 8 Пенчо

    6 1 Отговор
    Е, това е новина!!!!!!

    07:35 06.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хорхе

    4 1 Отговор
    Сега като отрезвял ще смени и графинята...

    08:02 06.10.2026

  • 11 авантгард

    6 1 Отговор
    По-добре Графът (а не Графа) да спре алкохола, отколкото алкохолът да спре Графа.

    08:05 06.10.2026

  • 12 Студопор

    1 0 Отговор
    Ехааа! Кой би предположил, че спирането на алкохола ще подобри съня и концентрацията?? Удивително! Отивам да си отворя една бира по случая.

    08:36 06.10.2026