Графа разкри защо е спрял алкохола

Владимир Ампов – Графа е спрял напълно алкохола преди близо две години. Певецът разказва, че решението дошло изненадващо – един ден просто решил да не пие повече.
По думите на Графа промяната се е отразила осезаемо на ежедневието му. Той споделя, че се чувства по-добре, концентрацията му се е подобрила, а сънят му е станал по-качествен.
Музикантът говори и за вътрешния баланс, който е открил през последните години. По думите му сега се радва повече на малките неща в живота.
Книгата ще включва интервю с покойния му баща
Графа подготвя книга, в която е включено последното интервю на покойния му баща. Певецът определя материала като особено ценен за него, защото му позволява да погледне на себе си през очите на баща си.
Изданието няма да бъде обикновена автобиография. В него музикантът е решил да покаже и неудобните моменти, грешките и ситуациите, в които не се е представял в най-добрата си светлина.
Сред темите са семейството му, съпругата му Мария и важни моменти от над 20-годишния му творчески път.
Източници: marica.bg
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1 Иван
07:19 06.10.2026
2 Сега
07:21 06.10.2026
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07:23 06.10.2026
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07:23 06.10.2026
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6 Графиня Алкохолина
07:28 06.10.2026
7 0407
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8 Пенчо
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10 Хорхе
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08:05 06.10.2026
12 Студопор
08:36 06.10.2026