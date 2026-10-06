Пет английски гранда искат звезда на Барселона

Жул Кунде се превърна в трансферна цел на пет от най-големите клубове във Висшата лига. Защитникът на Барселона не се радва на най-добрия си старт на сезона, но това не е намалило интереса към него от Англия преди януарския трансферен прозорец.

Докато Барселона започна кампанията с осем победи от осем мача във всички турнири, Кунде се оказа в периферията на състава на Ханзи Флик. Французинът загуби титулярното си място на десния бек за сметка на Ерик Гарсия и е започнал като титуляр само в един от седемте мача на каталунците в Ла Лига.

Според “Fichajes”, който се позовава на “Diario Sport”, Кунде продължава да бъде високо ценен на Острова. „Френският национал е силно желан футболист. Пет клуба го следят преди предстоящите трансферни прозорци, като всички те са английски грандове: Челси, Арсенал, Ливърпул, Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити“, се посочва в информацията.

Барселона от своя страна е готова да разгледа възможността за продажба на Кунде, ако получи достатъчно добра оферта.