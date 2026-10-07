Меган Маркъл сподели рядък запис с гласа на дъщеря си Лилибет (ВИДЕО)

„Какво мислиш, Лили?“ – пита Меган Маркъл, докато разбърква смес на котлона. Отговорът на петгодишната ѝ дъщеря Лилибет е кратък: „Мисля, че е красиво.“

Меган публикува любопитно видео в Instagram с участието на дъщеричката ѝ, за да представи празничната колекция на своята лайфстайл марка As Ever. В един от кадрите тя и Лилибет приготвят домашен плодово сладко, което е част от асортимента на компанията. Докато майка ѝ работи край печката, момичето смесва топлото сладко в купа и го пробва. Подобен кадър беше описан и от USA Today, която отбеляза, че публикацията дава рядък поглед към семейния живот на херцогинята на Съсекс.

В текста към публикацията Меган Маркъл припомня, че е започнала първия си бизнес, когато е била на осем години – няколко години по-голяма от Лилибет сега. Тя изработвала ластици за коса на шевната машина „Сингер“ на баба си и ги продавала за по един долар.

„Шиех на шевната машина на баба ми и ги продавах за по един долар парчето“, написа Меган.

Тя допълва, че е продавала бисквити на момичетата скаути, организирала е щандове с лимонада и е работила в магазин за сладолед. „Предприемаческият ми дух винаги е бил там“, обяснява още Меган във видеото.

Публикацията включва снимки и видеа от различни етапи в развитието на As Ever, както и кадри, на които Меган работи по продуктите на марката. В един от моментите зад нея стои принц Хари, докато тя разопакова кутия.

Меган посочва, че се чувства горда и благодарна за разрастването на компанията, основана през април 2025 г., и благодари на екипа си за помощта при реализирането на нейната визия. Сред архивните изображения е и снимка на Меган като момиче заедно с майка ѝ Дория Рагланд, която е била ръководител на нейния отряд в момичетата скаути.

Меган и Хари са родители и на седемгодишния принц Арчи. Двамата обикновено ограничават публичните кадри с децата си и рядко се появяват с тях на обществени места, заради което видеото с Лилибет е такава рядкост.

Семейството се завърна в Англия през август, като причината според източници на PageSix е желанието на Меган и Хари да прекарват повече време с крал Чарлз III, който се лекува от рак. Двамата сключиха брак през 2018 г. и се отказаха от ролите си на работещи членове на кралското семейство през 2020 г.