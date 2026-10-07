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Предлагат ордени за трима, допринесли за връщането на цар Самуил
  Тема: Известни личности

Предлагат ордени за трима, допринесли за връщането на цар Самуил

7 Октомври, 2026 17:40 606 8

  • цар самуил-
  • държавни отличия-
  • министерски съвет-
  • археология-
  • българо-гръцки отношения

Сред предложените за държавни отличия са археолозите Людмил Вагалински и Бони Петрунова, както и дипломатът Валентин Порязов

Предлагат ордени за трима, допринесли за връщането на цар Самуил - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет предлага на президента Румен Радев да удостои с държавни отличия проф. д-р Людмил Вагалински, доц. д-р Бони Петрунова и Валентин Порязов. Предложенията са заради приноса им към опазването на културно-историческото наследство и връщането в България на тленните останки на български царе, съобщи бТВ.

Вагалински и Петрунова са предложени за орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие. Според правителството двамата археолози са допринесли за приключването на дългогодишните научни проучвания и преговори, довели до връщането от Гърция на тленните останки на царете Самуил, Иван Владислав, Гаврил Радомир и децата му.

За Валентин Порязов е предложен орден „Стара планина“ – първа степен. Той е бил извънреден и пълномощен посланик на България в Гърция, а според Министерския съвет е изиграл ключова дипломатическа роля за приключването на преговорите по връщането на останките.

„Връщането на останките е национално значимо събитие, реализирано след десетилетия на научни и институционални усилия и българо-гръцко сътрудничество“, посочва правителството.

Предложенията за награждаване предстои да бъдат разгледани от президента на България. До произнасянето му отличията остават само предложения на Министерския съвет.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Стига

    8 3 Отговор
    с тая отврат

    17:46 07.10.2026

  • 2 Радка Пирадка

    7 0 Отговор
    Защо в статията пише, че руменрадеф е президент?

    17:56 07.10.2026

  • 3 И Двайсет !

    5 1 Отговор
    Да Дадеш !

    Скопената Работа !

    Си Остава Скопена !

    Работа !

    17:56 07.10.2026

  • 4 А затвор

    3 3 Отговор
    За далите скъпи наши реликви ще има ли затвор? Цял свят ни се смее за тия нечий кокаляци

    Коментиран от #8

    18:02 07.10.2026

  • 5 Какъв президент?

    3 0 Отговор
    Радев може да е президент само на кокошарника. Забравихте ли, че Радев абдикира?

    18:02 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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