Предлагат ордени за трима, допринесли за връщането на цар Самуил

Министерският съвет предлага на президента Румен Радев да удостои с държавни отличия проф. д-р Людмил Вагалински, доц. д-р Бони Петрунова и Валентин Порязов. Предложенията са заради приноса им към опазването на културно-историческото наследство и връщането в България на тленните останки на български царе, съобщи бТВ.

Вагалински и Петрунова са предложени за орден „Св. св. Кирил и Методий“ – огърлие. Според правителството двамата археолози са допринесли за приключването на дългогодишните научни проучвания и преговори, довели до връщането от Гърция на тленните останки на царете Самуил, Иван Владислав, Гаврил Радомир и децата му.

За Валентин Порязов е предложен орден „Стара планина“ – първа степен. Той е бил извънреден и пълномощен посланик на България в Гърция, а според Министерския съвет е изиграл ключова дипломатическа роля за приключването на преговорите по връщането на останките.

„Връщането на останките е национално значимо събитие, реализирано след десетилетия на научни и институционални усилия и българо-гръцко сътрудничество“, посочва правителството.

Предложенията за награждаване предстои да бъдат разгледани от президента на България. До произнасянето му отличията остават само предложения на Министерския съвет.