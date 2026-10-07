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Две предприятия за отбранителни продукти стават стратегически обекти
  Тема: Икономика

Две предприятия за отбранителни продукти стават стратегически обекти

7 Октомври, 2026 17:57 1 404 15

  • стратегически обекти-
  • национална сигурност-
  • данс-
  • отбранителна индустрия-
  • министерски съвет

„Ахелой ОПМ“ и „Караш Инвест“ ще бъдат под наблюдението и контрола на ДАНС заради дейността си.

Две предприятия за отбранителни продукти стават стратегически обекти - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет включи „АХЕЛОЙ ОПМ“ ООД и „КАРАШ ИНВЕСТ“ ЕООД в Списъка на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Решението е прието с допълнение на Постановление №181 от 2009 г.

Двете дружества са определени като стратегически обекти заради предмета си на дейност – производство на отбранителни продукти. Според Министерския съвет тази дейност има значение за планирането на гражданските ресурси за отбрана и може да допринесе за укрепването на отбранителната способност на страната.

ДАНС ще оценява рисковете

Включването в списъка поставя предприятията под прякото наблюдение и контрол на Държавна агенция „Национална сигурност“. Агенцията ще участва в идентифицирането и оценката на потенциални рискове и заплахи, свързани с дейността на двете дружества.

„Определянето на дружествата за стратегически обекти ги поставя под прякото наблюдение и контрол от страна на Държавна агенция „Национална сигурност““, се посочва в мотивите на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Предвижда се да бъдат определяни и мерки за гарантиране на физическата и информационната защита на предприятията. Двете дружества са включени в раздел „Икономика“ на списъка със стратегическите обекти.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Далавери

    4 0 Отговор
    и милиарден алъш вериш ! Свои за свои .

    18:06 07.10.2026

  • 4 Мусорчик

    3 0 Отговор
    Сега ще дойде Путин да ги нагледа.

    18:08 07.10.2026

  • 5 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Караш Инвест“ ЕООД е частна българска оръжейна компания, която е специализирана в производството на взривни вещества и продукти, свързани с отбраната. Дружеството придоби сериозна популярност в публичното пространство покрай мащабния проект за изграждане на нов завод за барут край Смядово, Шуменско.
    Ето най-важните детайли и факти за фирмата:
    • Собственост и управление: Едноличен собственик на капитала на дружеството е Христо Емилиянов Гебрев. Той е син на известния български оръжеен търговец и собственик на „Емко“ – Емилиян Гебрев.

    18:10 07.10.2026

  • 6 Пука му на някой

    0 0 Отговор
    дали щели да бъдат под наблюдението и контрола на ДАНС. Още по добре. Няма да могат контрабанда да правят

    18:11 07.10.2026

  • 7 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Политически и институционален контекст: Опитите фирмата да получи този стратегически статут датират още от началото на 2024 г.. Тогава процедурата беше временно блокирана, след като ДАНС оттегли съгласувателното си становище под външен политически натиск. След преминаване на нови институционални проверки и екологични процедури (ОВОС), през втората половина на 2026 г. проектът отново беше задвижен и успешно финализиран от правителството

    18:11 07.10.2026

  • 8 Пука му на някой

    0 0 Отговор
    В Ахелой ОПМ“ ООД Борис Василев Редански – притежава 80% от капитала и е управител.
    МБРД ООД – притежава останалите 20% от капитала. В „Караш Инвест“ ЕООД Христо Емилиянов Гебрев е едноличен собственик на капитала.
    Петьо Атанасов Иванов е управител на дружеството.

    18:15 07.10.2026

  • 9 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Свински черва:

    Борис Василев Радански (изписван в някои публикации и като Редански) е дългогодишен български предприемач, чието име се свързва основно с оръжейния бизнес и дипломатически позиции.
    Ето по-важните факти за неговата биография и дейност:
    • Оръжеен бизнес: Неговият основен актив е компанията „АХЕЛОЙ ОПМ“ ООД, в която той влиза като управител още през 2010 г.. През годините фирмата се развива в сферата на търговията и производството на боеприпаси и отбранителни продукти, като развива дейност и износ на специална продукция за различни международни пазари.
    • Дипломатическа роля: Извън бизнес средите, Радански заема официална дипломатическа позиция у нас. С решение на Министерския съвет от февруари 2021 г. той е назначен за почетен консул на Кралство Мароко в Република България.
    • Публичен сектор (в миналото): В по-ранните години от кариерата си Радански има участие и в държавни структури. През 2000 г. той заема поста директор на Националната спортна база (НСБ), отговарящ за управлението и ремонтите на ключови държавни спортни обекти (като стадиони и бази) в този период

    18:15 07.10.2026

  • 10 Пука му на някой

    0 0 Отговор
    Като бонус получават и "защита" от фалит и продажба: Тези дружества са забранени за приватизация за да не попаднат под чуждо или зловредно влияние.

    18:19 07.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Стратегически

    1 0 Отговор
    За руснаците,но не и за нас!!!

    19:04 07.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Удри евраста с лопатЕто

    2 0 Отговор
    Отбранителни продукти, да не произвеждат памперси и вазелин.

    19:12 07.10.2026

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