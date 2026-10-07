Две предприятия за отбранителни продукти стават стратегически обекти

Министерският съвет включи „АХЕЛОЙ ОПМ“ ООД и „КАРАШ ИНВЕСТ“ ЕООД в Списъка на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Решението е прието с допълнение на Постановление №181 от 2009 г.

Двете дружества са определени като стратегически обекти заради предмета си на дейност – производство на отбранителни продукти. Според Министерския съвет тази дейност има значение за планирането на гражданските ресурси за отбрана и може да допринесе за укрепването на отбранителната способност на страната.

ДАНС ще оценява рисковете

Включването в списъка поставя предприятията под прякото наблюдение и контрол на Държавна агенция „Национална сигурност“. Агенцията ще участва в идентифицирането и оценката на потенциални рискове и заплахи, свързани с дейността на двете дружества.

„Определянето на дружествата за стратегически обекти ги поставя под прякото наблюдение и контрол от страна на Държавна агенция „Национална сигурност““, се посочва в мотивите на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

Предвижда се да бъдат определяни и мерки за гарантиране на физическата и информационната защита на предприятията. Двете дружества са включени в раздел „Икономика“ на списъка със стратегическите обекти.