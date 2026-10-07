Две предприятия за отбранителни продукти стават стратегически обекти

Министерският съвет включи „АХЕЛОЙ ОПМ“ ООД и „КАРАШ ИНВЕСТ“ ЕООД в Списъка на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. Решението е прието с допълнение на Постановление №181 от 2009 г.
Двете дружества са определени като стратегически обекти заради предмета си на дейност – производство на отбранителни продукти. Според Министерския съвет тази дейност има значение за планирането на гражданските ресурси за отбрана и може да допринесе за укрепването на отбранителната способност на страната.
ДАНС ще оценява рисковете
Включването в списъка поставя предприятията под прякото наблюдение и контрол на Държавна агенция „Национална сигурност“. Агенцията ще участва в идентифицирането и оценката на потенциални рискове и заплахи, свързани с дейността на двете дружества.„Определянето на дружествата за стратегически обекти ги поставя под прякото наблюдение и контрол от страна на Държавна агенция „Национална сигурност““, се посочва в мотивите на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.
Предвижда се да бъдат определяни и мерки за гарантиране на физическата и информационната защита на предприятията. Двете дружества са включени в раздел „Икономика“ на списъка със стратегическите обекти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Далавери
18:06 07.10.2026
4 Мусорчик
18:08 07.10.2026
5 Сатана Z
Ето най-важните детайли и факти за фирмата:
• Собственост и управление: Едноличен собственик на капитала на дружеството е Христо Емилиянов Гебрев. Той е син на известния български оръжеен търговец и собственик на „Емко“ – Емилиян Гебрев.
18:10 07.10.2026
6 Пука му на някой
18:11 07.10.2026
7 Сатана Z
18:11 07.10.2026
8 Пука му на някой
МБРД ООД – притежава останалите 20% от капитала. В „Караш Инвест“ ЕООД Христо Емилиянов Гебрев е едноличен собственик на капитала.
Петьо Атанасов Иванов е управител на дружеството.
18:15 07.10.2026
9 Сатана Z
Борис Василев Радански (изписван в някои публикации и като Редански) е дългогодишен български предприемач, чието име се свързва основно с оръжейния бизнес и дипломатически позиции.
Ето по-важните факти за неговата биография и дейност:
• Оръжеен бизнес: Неговият основен актив е компанията „АХЕЛОЙ ОПМ“ ООД, в която той влиза като управител още през 2010 г.. През годините фирмата се развива в сферата на търговията и производството на боеприпаси и отбранителни продукти, като развива дейност и износ на специална продукция за различни международни пазари.
• Дипломатическа роля: Извън бизнес средите, Радански заема официална дипломатическа позиция у нас. С решение на Министерския съвет от февруари 2021 г. той е назначен за почетен консул на Кралство Мароко в Република България.
• Публичен сектор (в миналото): В по-ранните години от кариерата си Радански има участие и в държавни структури. През 2000 г. той заема поста директор на Националната спортна база (НСБ), отговарящ за управлението и ремонтите на ключови държавни спортни обекти (като стадиони и бази) в този период
18:15 07.10.2026
10 Пука му на някой
18:19 07.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Стратегически
19:04 07.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Удри евраста с лопатЕто
19:12 07.10.2026