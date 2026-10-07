Изхвърлената Русия изпревари Украйна

Световната футболна централа ФИФА публикува най-новата актуализация на официалната си световна ранглиста.

Лидерската позиция продължава да бъде притежание на Испания, следвана плътно от отборите на Аржентина на второ място, Франция на трето и Англия на четвърто.

Сериозно изкачване отбелязва тимът на Португалия, който след четири поредни победи в Лигата на нациите се изкачи до шестото място, изпреварвайки съставите на Бразилия и Мароко.

Любопитен акцент в класирането е позицията на отбора на Русия, който въпреки че е изваден от всички официални международни турнири и провежда единствено неофициални контроли, запазва 35-ото си място в световната подредба. В същото време селекцията на Украйна се намира на 36-о място, а Швеция записа прогрес и изпревари Русия, заемайки 34-а позиция.

Отстраненият от състезанията на ФИФА руски тим, воден от селекционера Валери Карпин, проведе есенен подготвителен лагер, в който изигра приятелски срещи срещу Иран (победа с 2:0), Намибия (убедителен успех с 6:0) и Нигерия (равенство 3:3).