Новини
Спорт »
Световен футбол »
Изхвърлената Русия изпревари Украйна

Изхвърлената Русия изпревари Украйна

7 Октомври, 2026 17:49 688 2

  • фифа-
  • ранглиста-
  • испания-
  • аржентина-
  • франция-
  • англия-
  • португалия-
  • русия-
  • швеция-
  • украйна-
  • футболни новини

Испания остава лидер, Португалия се изкачва

Изхвърлената Русия изпревари Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световната футболна централа ФИФА публикува най-новата актуализация на официалната си световна ранглиста.

Лидерската позиция продължава да бъде притежание на Испания, следвана плътно от отборите на Аржентина на второ място, Франция на трето и Англия на четвърто.

Сериозно изкачване отбелязва тимът на Португалия, който след четири поредни победи в Лигата на нациите се изкачи до шестото място, изпреварвайки съставите на Бразилия и Мароко.

Любопитен акцент в класирането е позицията на отбора на Русия, който въпреки че е изваден от всички официални международни турнири и провежда единствено неофициални контроли, запазва 35-ото си място в световната подредба. В същото време селекцията на Украйна се намира на 36-о място, а Швеция записа прогрес и изпревари Русия, заемайки 34-а позиция.

Отстраненият от състезанията на ФИФА руски тим, воден от селекционера Валери Карпин, проведе есенен подготвителен лагер, в който изигра приятелски срещи срещу Иран (победа с 2:0), Намибия (убедителен успех с 6:0) и Нигерия (равенство 3:3).


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    2 1 Отговор
    И тук ги лупат, а даже и не играят!

    17:51 07.10.2026

  • 2 Αлфа Bълкът

    0 1 Отговор
    Португалия не са средна ръка отбор, ако някой си мисли така. От всички които Испания победи в директните елиминации, Португалия стоя най-добре.
    Ако бяха излъгали испанците, щяха пак да одумкат джуджето на финала.

    17:58 07.10.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове