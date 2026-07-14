Григор Димитров започва с ново предизвикателство в Бостад: Среща с амбициозния Далибор Свръчина

Григор Димитров, най-успешният български тенисист, се завръща на корта с нова доза мотивация и свежи сили. Днес той ще премери сили с чешкия талант Далибор Свръчина в първия кръг на престижния турнир на клей в Бостад, част от сериите ATP 250. Организаторите отличиха Димитров с "уайлд кард", което му осигури директно участие в основната схема – жест на признание към неговата класа и популярност.

Двубоят между Димитров и Свръчина е втори по програма на Централния корт и ще започне веднага след срещата между Николай Будков Кяер (Норвегия) и Андреа Пелегрини (Италия), която стартира в 12:00 ч. българско време. Очаква се Григор да излезе на корта около 13:30-14:00 ч., а феновете могат да проследят битката на живо по MAX Sport 1.

За първи път в професионалната си кариера Димитров ще се изправи срещу 23-годишния чех Далибор Свръчина. Макар и по-малко познат на широката публика, Свръчина вече е оставил следа в турнирите от сериите "Чалънджър" и дори достигна до полуфинал в Познан и финал в Рим през този сезон. Чехът, който в момента заема 114-о място в световната ранглиста, се отличава с борбен дух и стабилна игра на клей.

След силното си представяне на "Уимбълдън", където достигна до осминафиналите, Григор Димитров пристига в Бостад с повишено самочувствие и желание за нови успехи. Въпреки че в момента е 146-и в света, българинът е доказал, че може да се справя с всякакви предизвикателства и да изненадва фаворитите.

Този, който излезе победител от днешния двубой, ще се изправи във втори кръг срещу един измежду младия Мойс Куаме, който също получи "уайлд кард", и петия поставен в схемата Нуно Боржеш от Португалия.