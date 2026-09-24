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Кейт Мидълтън и Том Круз отново заедно на червения килим: Един жест на актьора прикова всички погледи (ВИДЕО)

Кейт Мидълтън и Том Круз отново заедно на червения килим: Един жест на актьора прикова всички погледи (ВИДЕО)

24 Септември, 2026 08:41 1 233 7

  • кейт мидълтън-
  • том круз-
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  • digger

Принцесата на Уелс грабна вниманието с елегантна визия на премиерата на новия филм "Digger" в Лондон, а холивудската звезда за пореден път демонстрира кавалерско отношение към нея

Кейт Мидълтън и Том Круз отново заедно на червения килим: Един жест на актьора прикова всички погледи (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Принц Уилям и принцеса Кейт бяха сред почетните гости на световната премиера на филма Digger с участието на Том Круз. Кралската двойка се появи на площад „Лестър“ в британската столица, където разговаря с актьора и с режисьора на лентата Алехандро Гонсалес Иняриту, пише woman.bg.

За събитието Кейт Мидълтън бе избрала впечатляваща лилава рокля на британската дизайнерка Джени Пакъм, на чиито творения често залага. Тоалетът се отличаваше с ефирна кройка, деликатно деколте, обемни ръкави и дълъг шлейф. Визията ѝ бе завършена с бижута със сантиментална стойност – огърлица с перли и аметисти, принадлежала на кралицата майка, и висящи обеци, носени от покойната принцеса Даяна.


Принц Уилям бе облечен в класически смокинг с кадифено сако, което веднага направи впечатление на Том Круз. „Страхотно сако“, възкликна актьорът при посрещането им. По-късно пред медиите холивудският ас сподели топлите си чувства към двойката: „Много ги харесвам. Те са прекрасни хора и изпитвам голямо уважение към тях.“ По време на събитието Круз отново прояви прословутия си кавалерски дух, като подаде ръка на принцесата, за да ѝ помогне да слезе по стълбите на киното – жест, който не остана незабелязан.


Това не е първата среща на тримата на подобно събитие. През 2022 г. Уилям и Кейт уважиха премиерата на „Топ Гън: Маверик“. Тогава принцесата блестеше в черна рокля на Roland Mouret, а Круз отново ѝ оказа помощ на стълбите.

Премиерата на "Digger" в кино ODEON Luxe Leicester Square се състоя в подкрепа на британската благотворителна организация Film and TV Charity. Принц Уилям е патрон на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство (BAFTA).

Връзката на Том Круз с британското кралско семейство датира от години. Още през 1992 г. той и тогавашната му съпруга Никол Кидман се срещат с принцеса Даяна. Актьорът споделя и обща страст с принц Уилям – авиацията. „Имаме много общо. И двамата обичаме Англия, и двамата сме пилоти и обичаме да летим“, коментира Круз по-рано, разкривайки, че е организирал частна прожекция на „Топ Гън: Маверик“ за принца, след като научил, че е фен на оригиналния филм.


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    08:49 24.09.2026

  • 3 Въй

    1 0 Отговор
    филма"Копач" с участието на Томас Круз. Кралската двойка се появи на площад „Лейцестър“ в британската столица,

    Коментиран от #5

    08:54 24.09.2026

  • 4 бобошен

    2 0 Отговор
    Luxe Leicester Square-луксозен лейцестър квадрат.

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  • 5 Некой си ᕙ⁠(͡⁠°⁠‿⁠ ͡⁠°⁠)⁠ᕗ

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    Коментиран от #7

    09:07 24.09.2026

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