Кейт Мидълтън и Том Круз отново заедно на червения килим: Един жест на актьора прикова всички погледи (ВИДЕО)

Принц Уилям и принцеса Кейт бяха сред почетните гости на световната премиера на филма Digger с участието на Том Круз. Кралската двойка се появи на площад „Лестър“ в британската столица, където разговаря с актьора и с режисьора на лентата Алехандро Гонсалес Иняриту, пише woman.bg.
За събитието Кейт Мидълтън бе избрала впечатляваща лилава рокля на британската дизайнерка Джени Пакъм, на чиито творения често залага. Тоалетът се отличаваше с ефирна кройка, деликатно деколте, обемни ръкави и дълъг шлейф. Визията ѝ бе завършена с бижута със сантиментална стойност – огърлица с перли и аметисти, принадлежала на кралицата майка, и висящи обеци, носени от покойната принцеса Даяна.
Принц Уилям бе облечен в класически смокинг с кадифено сако, което веднага направи впечатление на Том Круз. „Страхотно сако“, възкликна актьорът при посрещането им. По-късно пред медиите холивудският ас сподели топлите си чувства към двойката: „Много ги харесвам. Те са прекрасни хора и изпитвам голямо уважение към тях.“ По време на събитието Круз отново прояви прословутия си кавалерски дух, като подаде ръка на принцесата, за да ѝ помогне да слезе по стълбите на киното – жест, който не остана незабелязан.
Това не е първата среща на тримата на подобно събитие. През 2022 г. Уилям и Кейт уважиха премиерата на „Топ Гън: Маверик“. Тогава принцесата блестеше в черна рокля на Roland Mouret, а Круз отново ѝ оказа помощ на стълбите.
Премиерата на "Digger" в кино ODEON Luxe Leicester Square се състоя в подкрепа на британската благотворителна организация Film and TV Charity. Принц Уилям е патрон на Британската академия за филмово и телевизионно изкуство (BAFTA).
Връзката на Том Круз с британското кралско семейство датира от години. Още през 1992 г. той и тогавашната му съпруга Никол Кидман се срещат с принцеса Даяна. Актьорът споделя и обща страст с принц Уилям – авиацията. „Имаме много общо. И двамата обичаме Англия, и двамата сме пилоти и обичаме да летим“, коментира Круз по-рано, разкривайки, че е организирал частна прожекция на „Топ Гън: Маверик“ за принца, след като научил, че е фен на оригиналния филм.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сбирката
08:45 24.09.2026
2 зрител
08:49 24.09.2026
3 Въй
Коментиран от #5
08:54 24.09.2026
4 бобошен
09:01 24.09.2026
5 Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ
До коментар #3 от "Въй":Площадът е Лестър .
Коментиран от #7
09:07 24.09.2026
6 червена коприна
09:28 24.09.2026
7 Новичок
До коментар #5 от "Некой си ᕙ(͡°‿ ͡°)ᕗ":Когато преписваш не е.Авторката няма как да знае.Неграмотна е .Пфу...
09:45 24.09.2026